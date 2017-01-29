Фигуристка Медведева надеется получить на ЧМ не меньше удовольствия, чем на ЧЕ

Медведева в пятницу защитила титул чемпионки Европы, впервые завоеванный в 2016 году в Братиславе. При этом россиянка, являющаяся действующей чемпионкой мира, установила два новых мировых рекорда.

«Я получила колоссальное удовольствие от этого чемпионата Европы и надеюсь, что от чемпионата мира получу не меньшее!» — сказала Медведева.

«Я, наверное, скажу сейчас странную вещь и, может, немного непонятную для кого-то. Но на этом чемпионате Европы я набралась сил. Я зарядилась соревновательной обстановкой, позитивом, получила удовольствие, и я рада, что у меня была возможность выступать здесь», — добавила фигуристка.

Мировое первенство пройдет в Хельсинки с 29 марта по 2 апреля.