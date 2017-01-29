Фигуристка Медведева надеется получить на ЧМ не меньше удовольствия, чем на ЧЕ
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила в интервью агентству «Р-Спорт», что надеется получить от чемпионата мира в Хельсинки не меньше удовольствия, чем от выступления на чемпионате Европы в чешской Остраве.
Медведева в пятницу защитила титул чемпионки Европы, впервые завоеванный в 2016 году в Братиславе. При этом россиянка, являющаяся действующей чемпионкой мира, установила два новых мировых рекорда.
«Я получила колоссальное удовольствие от этого чемпионата Европы и надеюсь, что от чемпионата мира получу не меньшее!» — сказала Медведева.
«Я, наверное, скажу сейчас странную вещь и, может, немного непонятную для
Мировое первенство пройдет в Хельсинки с 29 марта по 2 апреля.
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