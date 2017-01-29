Медведева после общения с Костнер поставила себе цель выучить пять языков

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17-летняя Медведева в Остраве защитила звание чемпионки Европы, установив при этом два рекорда — по количеству баллов в произвольной программе и в сумме. По словам Медведевой, одним из главных впечатлений турнира стало возвращение после двухлетнего перерыва из-за дисквалификации итальянки Каролины Костнер, за выступлениями которой россиянка наблюдала еще в детстве.

«На вручении малых медалей я спросила у нее, сколько языков она знает. Каролина ответила, что пять. Я поняла, что это одна из целей в моей жизни. Знать пять языков — это круто», — сказала Медведева.

«Что касается моего английского, то я стараюсь учить его. Делаю это стихийно — раз слово услышу, два слово запомню. Получается разговорный английский», — добавила она.

Комплименты не принимаю близко к сердцу

Сама Костнер с восхищением говорила о Медведевой, отмечая прежде всего ее работоспособность и умение сконцентрироваться в нужный момент. «Я никогда не воспринимаю комплименты близко к сердцу, всегда смущаюсь, когда мне говорят что-то подобное, — призналась Медведева. — Чаще всего я просто так не считаю. Мне приятно, но бывает иногда неловко».

«Я бы, наверное, согласилась со способностью концентрироваться, — отметила Медведева. — Перед соревнованиями порой веду себя действительно очень странно. Я делаю то, что требует моя душа. Не мысли, не тело, а именно душа».

По словам Медведевой, настроиться перед соревнованиями ей помогает музыка. «Есть какие-то порывы и эмоции, когда я просто включаю музыку и начинаю про себя петь. То же самое было и здесь», — сказала она.

После произвольного проката Медведева призналась, что она была абсолютно спокойна и получала удовольствие от всего происходящего. «Бывают моменты, когда я возвращаюсь в свой прокат в произвольной программе и понимаю, что действительно получила удовольствие. Наверное, я даже зарядилась энергией после этого чемпионата Европы. Я чувствовала поддержку публики, и мне это помогло спокойно выступать», — отметила Она.

«Чемпионат Европы запомнится своей атмосферой, — продолжила Медведева. — Я была здесь, в Остраве, два года назад на юниорском этапе Гран-при. Когда вернулась, почувствовала ностальгию, потому что у меня остались воспоминания. Мне было приятно стоять на пьедестале здесь».

Тренер задает только один вопрос: «Зачем?»

Специалисты отмечают, что правила ограничивают Медведеву и исполнением дополнительных каскадов, как это было и на чемпионате России в Челябинске, она это подчеркивает. Порой складывается впечатление, что самое сложное в прокате для Медведевой — уберечь себя от этого хулиганства. «На самом деле для меня самое сложное в программе — соединить две части, техническую и компоненты. Не перебрать с эмоциями, но и не недобрать их, то есть необходимо найти баланс», — подчеркнула фигуристка.

Медведева заверила, что на исполнение каких-то неординарных элементов она идет абсолютно осознанно. «В произвольной программе я хотела сделать сальхов-тулуп- тулуп, и я абсолютно осознанно на это заходила. Какого-то затуманенного сознания у меня не было», — отметила Медведева.

«Решение приняла непосредственно во время проката. Я понимала, что у меня программа довольно-таки чистая, и в последних двух элементах хотелось сделать что-то такое», — добавила Медведева.

По словам фигуристки, реакция тренера на подобные решения сводится к одному вопросу: «Зачем?» «Если можно, то почему нет, — отвечает Медведева. — Тренер предупреждает. Я не знаю, продолжу ли это делать».

Помимо уже упомянутых рекордов, Медведевой в Остраве покорилось еще одно достижение. На тренировке перед произвольной программой она впервые исполнила каскад из четырех тройных прыжков. «Это очень сложно и отнимает очень много сил. В прокате на это сил не хватает», — отметила Медведева.

«Я думаю, что не буду идти на это, — продолжила она. — Каскад из четырех прыжков вообще никто никогда не делал. Даже 3−2−2−2. Просто я попробовала это на тренировке».

На чемпионате мира буду соперничать сама с собой

Следующий крупный старт запланирован на конец марта — в Хельсинки пройдет чемпионат мира. «Я не буду участвовать ни в каких шоу, просто будет продолжаться подготовка в том же самом русле. Мой главный конкурент? Он сидит у меня внутри», — сказала Медведева.

По ее словам, изменений в программе к чемпионату мира не будет. «Считаю, что мне нужно доработать эту программу. Подкорректировать ее», — пояснила Медведева.

Что касается чемпионата Европы, то защищать титул Медведевой предстоит через год в Москве. «Действительно, когда выходишь на домашние соревнования, чувствуешь поддержку, но вместе с этим ощущаешь особые ожидания людей. Не могу сказать, что это давит, это даже не чувство ответственности, это что-то другое. В прошлый раз, на Cup of Russia, я подзажалась», — призналась фигуристка.

«Может быть, я должна была себя перенастроить, и я понимаю, что это сделать возможно. Видимо, в прошлый раз у меня не совсем это получилось. Будем работать над этим. Я уже давно узнала, что следующий чемпионат Европы будет в Москве, и к этому готова», — сказала чемпионка в заключение.