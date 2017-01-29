Российские фигуристы выиграли на ЧЕ по два золота, серебра и бронзы

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Победителями соревнований стали Евгения Медведева у женщин и спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов. У мужчин серебро в активе Максима Ковтуна, бронза — у Михаила Коляды. В соревнованиях одиночниц второй стала Анна Погорилая. В танцах на льду третье место у Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева.

Золото с рекордом мира.

Медведевой в Остраве удалось защитить титул сильнейшей фигуристки Европы, завоеванный в 2016 году. В предыдущем сезоне, ставшем для 17-летней спортсменки первым на взрослом уровне, она также стала победительницей чемпионатов мира и России, а также Финала Гран-при. В сезоне-2016/17 Медведева уже отстояла три титула из четырех, поочередно заняв первые места в Финале Гран-при в Марселе, на чемпионате России, а теперь и на европейском первенстве.

Медведева громко заявила о своих претензиях на победу уже в короткой программе, набрав за чистый прокат 78,92 балла. После выступления россиянка призналась, что рассчитывала в очередной раз побить мировой рекорд, но оценками все равно осталась довольна.

Второе место после первого дня соревнований занимала бронзовый призер чемпионата мира в Бостоне Погорилая (74,39), третье — вернувшаяся на лед после дисквалификации итальянка Каролина Костнер (72,40), теперь тренирующаяся у российского специалиста Алексея Мишина. Дебютантка чемпионатов Европы россиянка Мария Сотскова шла четвертой, уступая итальянке самую малость (72,17).

Если в короткой программе Медведевой улучшить рекорд не удалось, то в произвольной она побила сразу два мировых достижения — за произвольную программу (150,79), а также по сумме двух прокатов (229,71). К слову, рекорд по сумме держался с Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и ранее принадлежал кореянке Ю На Ким (228,56).

Как и на чемпионате России в Челябинске, когда Медведева прыгнула каскад из трех тройных, в Остраве она позволила себе «похулиганить». Причем после проката фигуристка призналась, что хотела повторить свою шалость, но в итоге она «прицепила» второй тройной тулуп к двойному акселю в конце программы, но учтен он, естественно, не был, так как был уже третьим в программе.

«Сегодня я выходила абсолютно спокойно. Я не могу сказать, что очень сильно нервничала. Нерв всегда присутствует — это соревнования, большая арена, это нормально абсолютно. Но сегодня я поняла, что выйду на соревнования и получу удовольствие», — заявила Медведева после выступления.

Погорилая в произвольной программе после неуверенного приземления на первом лутце не смогла выполнить каскад с тройным тулупом, но все же присоединила его ко второму лутцу, и буквально на зубах вырвала в борьбе с Костнер серебро, набрав 211,39 балла против 210,52 у итальянки.

«Мне кажется, я даже усложнила прокат, учитывая, что добавила тулуп не к первому, а ко второму лутцу, и получилось сразу “на звезду”, так как элемент был во второй части программы. Для меня это было необычно, потому что я так не отрабатывала, ни разу не катала так программу», — призналась Погорилая после выступления.

Сотскова в произвольной программе упала дважды и в итоге финишировала четвертой (192,52). «Наверное, сказались волнение и чрезмерное желание, потому что я очень хотела показать хороший результат. А, как известно, когда сильно хочешь, случаются такие вот “обломы”. Но ничего, переступим и пойдем дальше!» — заявила «Р-Спорт» 16-летняя фигуристка.

Тарасова и Морозов снова первые.

Российская спортивная пара Тарасова/Морозов в Остраве добавила к победе в Финале Гран-при еще и золото чемпионата Европы. Первое в карьере. Но в отличие от Марселя на этот раз им пришлось побороться за медали с дуэтами, которые в Финале серии не выступали. Немцы Алена Савченко/Брюно Массо пропустили решающий раунд Гран-при по причине травмы партнерши, как и россияне Ксения Столбова/Федор Климов, вернувшиеся в строй только к концу декабря. На чемпионате России в Челябинске Тарасова и Морозов уступили Столбовой и Климову меньше балла.

Эксперты прочили, что главными претендентами на золото будут Савченко/Массо и Столбова/Климов, однако оба дуэта в короткой программе были небезупречны, допустив падения. А Тарасова и Морозов показали уверенный и чистый прокат, получив от судей 80,82 балла. Вторыми стали французы Ванесса Джеймс/Морган Сипре (74,18). Савченко и Массо шли третьими (73,76), а Столбова/Климов — четвертыми (73,70).

В произвольной программе лучший прокат показали немцы, а Тарасова и Морозов были вторыми, но по сумме двух прокатов все же сохранили за собой первую строчку (227,58). Серебро, как и год назад, досталось Савченко/Массо (222,35). Джеймс и Сипре (220,02) в борьбе за бронзу опередили Столбову и Климова (216,51). Наталья Забияко и Александр Энберт на своем дебютном совместном чемпионате Европы заняли пятое место (200,75).

«Нельзя, наверное, описать, какова цена этой медали. Это большой труд, очень большой путь. Это не так, что вышел один раз, чисто откатался и выиграл золото. Надо доказать судьям, что ты достоин. Мы два года подряд были бронзовыми призерами, дорога к золотой медали была большая. Надеюсь, что впереди будет еще больше», — сказал Морозов после победы.

Уступили лишь Фернандесу.

Ковтун и Коляда в Остраве выиграли соответственно серебро и бронзу, уступив лишь испанцу Хавьеру Фернандесу, ставшему теперь пятикратным чемпионом Европы (294,84).

На чемпионате России в декабре Коляда выиграл золото, а Ковтун в Челябинске занял лишь третье место. Тем не менее, на европейском первенстве ситуация изменилась. Ковтун относительно стабильно выступил и в короткой, и в произвольной программах, чего добивался на протяжении нескольких лет. Благодаря этому ученик Инны Гончаренко завоевал серебро (266,80).

«Рад, что сегодня мне удалось сломать тот барьер, который стоял передо мной. Верю, что если сделал один раз, значит, получится еще и еще. Нужно над этим работать. Я рад, что почти что выполнил задачу, которую ставил передо мной мой тренер, за исключением одной ошибочки на лутце. Но ошибочка — серьезная, она стоила мне баллов десять, потому что была запланирована серьезная комбинация “лутц-ойлер-сальхов”. Но я правда рад, что смог откатать достойно две программы и побил свой рекорд на 25 баллов», — сказал фигурист после выступления.

Коляда после короткой программы шел четвертым, но хоть и допустил в произвольном прокате падение с четверного лутца, поднялся в итоге на третье место (250,18). Однако само выступление на чемпионате Европы фигурист из Санкт-Петербурга оценил как плохое.

«Я прокатал и короткую, и произвольную даже не хорошо и не средне, а как-то совсем плохо, хотя готов был намного лучше. Приедем в Питер, будем все с тренером разбирать, анализировать. Думаю, сказалась психологическая неготовность, потому что физически я был готов очень хорошо», — заявил Коляда.

Александр Самарин, серебряный призер чемпионата России, на своем дебютном чемпионате Европы стал восьмым (230,87).

Боброва и Соловьев — с бронзой.

Лидеры сборной России в танцах на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев лидировали после короткой программы. Хотя изначально после первого дня соревнований российский дуэт занимал вторую строчку, уступая итальянцам Анне Каппеллини и Луке Ланотте, но опережая двукратных чемпионов мира французов Габриэллу Пападакис/Гийома Сизерона. Тем не менее, технические специалисты уже после прокатов усмотрели в выступлении итальянцев лишний элемент и снизили их оценку на балл, выведя в лидеры россиян.

Разница в баллах между тремя парами была минимальной, и во второй день соревнования, по сути, начались заново. Произвольный танец безоговорочно выиграли Пападакис/Сизерон, завоевав третье золото чемпионатов Европы подряд (189,67). Серебро досталось Каппеллини/Ланотте (186,64), которые всего на 0,08 балла опередили Боброву и Соловьева (186,56).

«Если бы мы были на третьем месте после короткого танца, наверное, мы были бы более удовлетворены своим результатом. Но так как после короткого занимали первое место, конечно, всегда спускаться досаднее. Но мы очень довольны своим прокатом, чемпионатом Европы, тем, что у нас получилось. Очень здорово нас принимали трибуны», — заявил после соревнований Соловьев.

В выступлениях двух других российских дуэтов технические специалисты разглядели немало снижений уровней, прежде всего в дорожках шагов, в результате чего из борьбы за награды они, по сути, выбыли еще после короткой программы. Александра Степанова и Иван Букин в итоге заняли пятое место (166,93), а Виктория Синицина и Никита Кацалапов — десятое (154,51).

Тем не менее, президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков в целом оценил выступление сборной на чемпионате Европы как успешное.

«Считаю, что российские спортсмены выступали на чемпионате Европы хорошо. Во всяком случае, у меня к их катанию претензий практически нет. Вы знаете, не все зависит от спортсменов, но выступили хорошо — по количеству завоеванных медалей все в порядке», — сказал глава федерации.