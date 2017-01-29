Ни Ковтун, ни Коляда не испортили чешских каникул Фернандеса

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Когда-нибудь, возможно, про нынешние времена применительно к мужскому катанию в рамках Европы будут вспоминать, как о неком безвременье, черной дыре, маятнике истории — назовите, как хотите, но трудно не признать факт: даже не в самых жестких в плане конкуренции европейских рамках (девушек, как отдельную «вселенную» оставим за кадром) мужской турнир тянул в Остраве на статус наименее интересного, чтобы не сказать скучного.

Так по крайней мере было после короткой программы, в которой двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес без каких бы то ни было усилий привез десяток баллов ближайшему преследователю Максиму Ковтуну, выдавшему прокат всей жизни, а спор за малую бронзу велся по принципу «кто меньше ошибется».

Интерес к турниру падает обычно по единственной причине: когда есть лидер, но нет реальной конкуренции. Лидерскую позицию на европейском уровне давно и прочно застолбил за собой Хавьер Фернандес, и столь же давно возникло чувство: если где-то внутри фигуриста и существует кнопочка, приводящая в действие все резервы и зажигающая спортсмену глаза, то включает ее испанец исключительно на чемпионатах мира. А первенство континента выигрывает исключительно на автопилоте, катаясь вполноги: действительно, к чему напрягаться, когда ничто не угрожает спокойствию?

Нарушить идиллию чешских «каникул» Фернандеса теоретически могли лишь два спортсмена: Максим Ковтун и Михаил Коляда. Первый для этого сменил тренера, программу и по слухам — отношение к тренировкам, второй добавил к четверному тулупу еще один четверной — лутц. При этом в плане достижения результата как у одного, так и у другого имелись отягчающие обстоятельства. У Ковттуна — его нервная система, так часто не позволявшая фигуристу выполнить в соревнованиях два безошибочных проката подряд, что это уже превратилосьв систему. У Коляды — тот же самый лутц.

После короткой программы, где фигурист допустил крайне нехарактерную для себя ошибку в тройном акселе, его тренер Валентина Чеботарева сказала, что лутц хоть и освоен в той мере, чтобы вставлять его в произвольную программу, но отнимает у Михаила очень много моральных сил.

Тренер как в воду глядела: Когда спортсмен очень сильно концентрируется на новом сложном прыжке, резервов психики не всегда хватает на то, чтобы держать под контролем все остальное. Поэтому как говорят мудрые и многоопытные тренеры, должно пройти время, чтобы все в программе «устаканилось», и новый элемент стал частью программы, а не амбразурой, закрыть которую нужно ценой собственной жизни. А до того возможны срывы. Самые неожиданные.

Примерно так и случилось с Михаилом в финале. С лутца он упал. Но беда была даже не в этом. А в том, что после падения фигурист стал делать ошибки, которых не должно было быть: оступился на приземлении со следующего четверного — тулупа, ослабил каскад с тройным лутцем, сдвоив второй прыжок, и снова, как в короткой программе, сделал «бабочку» вместо тройного акселя. И чуть было не «улетел» по сумме баллов под Мориса Квителашвили, дебютирующего в Остраве под грузинским флагом.

Новая спортивная национальность удивительным образом пришлась фигуристу кстати. Подобное преображение от крайне нервной, порой истеричной манеры со множеством ошибок к уверенному, сложному, спокойному и красивому катанию на моей памяти случалось за последние годы лишь однажды — в спортивных парах с Любовью Илюшечкиной. Выступая за Россию с Нодари Майсурадзе, Люба едва ли не докаталась до нервного истощения. А уехав в Канаду и сменив партнера, превратилась в одну из самых запоминающихся партнерш мира. Вполне стабильных, к тому же.

Понятно, что единичное успешное выступление — это еще не повод делать далекоидущие выводы, но прокат однозначно стал для Квителашвили большим успехом. Не говоря уже о том, что в технической оценке он превзошел обоих российских призеров.

Все что нужно знать о прокате Фернандеса, это пожалуй то, что при достаточно льготном судействе сумма баллов за произвольную программу оказалась на 25,82 ниже, чем было на последнем чемпионате мира в Бостоне, где Хавьер стал чемпионом. И у Ковтуна появился шанс.

Хотя конечно же я выдаю желаемое за действительное. Шанс мог бы быть в одном случае — если бы Максим не облегчил свою программу. Но тут была палка о двух концах: погоня за максимальной сложностью могла бы стать стратегической тренерской ошибкой: после всех предыдущих неудач для Ковтуна было крайне важно почувствовать, что он способен не развалиться, пройти без срывов весь турнир. Именно поэтому пришлось отказаться от третьего четверного прыжка — в пользу качества.

Тактика оправдала себя: Максим допустил лишь одну ошибку, выполнив двойной лутц вместо тройного. И заработал свое серебро абсолютно честно.

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Острава. «Остравар-Арена». 28 января. Мужчины. Финал. 1. Фернандес (Испания) — 294,84. 2. КОВТУН — 266,80. 3. КОЛЯДА — 250,18.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Остравы