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29 января 2017, 0:40 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигурист Ковтун завоевал серебро чемпионата Европы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский фигурист Максим Ковтун занял второе место на чемпионате Европы, который завершился в чешской Остраве. По сумме короткой и произвольной программ спортсмен показал результат 266,80 балла.

Победил испанец Хавьер Фернандес еще один россиянин Михаил Коляда стал третьим. Увеличить
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Победу одержал испанец Хавьер Фернандес (294,84). Третье место занял еще один россиянин Михаил Коляда (250,18), его соотечественник Александр Самарин стал восьмым (230,87).

Фернандес одержал пятую подряд победу на чемпионатах Европы. В активе Ковтуна на чемпионатах Европы до этого турнира были серебро (2015) и бронза (2016), для Коляды награда стала первой на крупных международных турнирах.
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