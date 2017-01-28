Боброва и Соловьёв завоевали бронзу ЧЕ по фигурному катанию

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Россияне стали третьими как в произвольной программе, так и по сумме двух программ. Победили французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Вторыми стали итальянцы Анна Каппелини и Лука Ланотте, опередившие российский дуэт на 0,08 балла.



Еще один российский дуэт, Александра Степанова и Иван Букин, — пятые.



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Острава, Чехия

Танцы на льду



1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) — 189,67.

2. Анна Каппелини / Лука Ланотте (Италия) — 186,64.

3. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв (Россия) — 186,56…

5. Александра Степанова / Иван Букин — 166,93…

10. Виктория Синицына / Никита Кацалапов — 154,51.