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28 января 2017, 19:54 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Боброва и Соловьёв завоевали бронзу ЧЕ по фигурному катанию

Российский танцевальный дуэт Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв завоевал бронзовые медали чемпионата Европы по фигурному катанию.

Боброва и Соловьёв завоевали бронзу ЧЕ по фигурному катанию - Фото Увеличить
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Россияне стали третьими как в произвольной программе, так и по сумме двух программ. Победили французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Вторыми стали итальянцы Анна Каппелини и Лука Ланотте, опередившие российский дуэт на 0,08 балла.

Еще один российский дуэт, Александра Степанова и Иван Букин, — пятые.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Острава, Чехия
Танцы на льду

1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) — 189,67.
2. Анна Каппелини / Лука Ланотте (Италия) — 186,64.
3. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв (Россия) — 186,56…
5. Александра Степанова / Иван Букин — 166,93…
10. Виктория Синицына / Никита Кацалапов — 154,51.
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Новости Фигурного катания

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