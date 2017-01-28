Победила Евгения Медведева, установившая мировой рекорд, второй стала Анна Погорилая, а замкнула тройку призёров итальянка Каролина Костнер.



«Поздравляю Женечку и Анечку с триумфом на чемпионате Европы, вы — умницы. Высокая планка взята, и она поднимается всё выше и выше с новыми рекордами и новыми победами. И, конечно же, хочу поздравить Каролину, знаю, как тяжело возвращаться в спорт после долгого перерыва, начало положено, иди к своей цели, к своей мечте, а мы будем болеть и поддерживать тебя. Алексей Николаевич, Вы — волшебник! Вы — гений, наш Великий и Мудрейший тренер», — написал Плющенко на своей странице в сети «Инстаграм».