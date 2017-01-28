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28 января 2017, 14:14 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Плющенко: Мишин — волшебник, гений, наш великий и мудрейший тренер

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко поделился впечатлениями от турнира одиночниц на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве.

Победила Евгения Медведева, установившая мировой рекорд, второй стала Анна Погорилая, а замкнула тройку призёров итальянка Каролина Костнер.

«Поздравляю Женечку и Анечку с триумфом на чемпионате Европы, вы — умницы. Высокая планка взята, и она поднимается всё выше и выше с новыми рекордами и новыми победами. И, конечно же, хочу поздравить Каролину, знаю, как тяжело возвращаться в спорт после долгого перерыва, начало положено, иди к своей цели, к своей мечте, а мы будем болеть и поддерживать тебя. Алексей Николаевич, Вы — волшебник! Вы — гений, наш Великий и Мудрейший тренер», — написал Плющенко на своей странице в сети «Инстаграм».
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Новости Фигурного катания

Плющенко: Медведева и Погорилая взяли высокую планку, успешно выступив на ЧЕ

Плющенко: Медведева и Погорилая взяли высокую планку, успешно выступив на ЧЕ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что россиянки Евгения Медведева и Анна Погорилая, успешно выступив на чемпионате Европы в Остраве (Чехия), взяли высокую планку и поднимают ее выше новыми победами и рекордами. Слова спортсмена приводятся на его официальной странице в социальной сети Instagram.
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