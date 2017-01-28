Плющенко: Медведева и Погорилая взяли высокую планку, успешно выступив на ЧЕ

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Евгения Медведева заняла первое место на чемпионате Европы во второй раз кряду, установив в ходе турнира мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ, а также превзойдя собственный рекорд в произвольной программе. Анна Погорилая впервые в карьере завоевала серебряную медаль ЧЕ, третье место заняла итальянка Каролина Костнер.

«Поздравляю Женечку и Анечку с триумфом на чемпионате Европы, вы — умницы, — написал Плющенко. — Высокая планка взята, и она поднимается все выше и выше с новыми рекордами и новыми победами. И, конечно же, хочу поздравить Каролину, знаю, как тяжело возвращаться в спорт после долгого перерыва, начало положено, иди к своей цели, к своей мечте, а мы будем болеть и поддерживать тебя».

Чемпионат Европы завершится 29 января.