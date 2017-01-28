«Медведева могла набрать больше баллов»

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Россиянка Евгения Медведева, установив два мировых рекорда, стала в пятницу вечером чемпионкой Европы по фигурному катанию. Набрав 150,79 балла за произвольную программу и 229,71 в сумме, спортсменка защитила титул, завоеванный годом ранее.

Единственное мировое достижение, которое не покорилось Медведевой в чешской Остраве — рекорд в короткой программе, который и так принадлежит россиянке и был установлен в финале Гран-при-2017.

«Не побив вчера мировой рекорд в короткой программе, сегодня я поняла, что это такие клевые соревнования и то, что здесь можно получить удовольствие от того, что ты делаешь.

Мне это удалось, мне понравился мой сегодняшний прокат, понравился мой настрой, публика — мне все понравилось. У меня даже настроение поднялось и сил прибавилось.

Впереди чемпионат мира. Расслабляться вообще никогда нельзя, это показывал опыт много-много раз. Нужно просто сделать выдох, вдох и работать дальше. День перелета и один выходной — и можно уже на лед, — приводит слова Медведевой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Также Евгения отметила, что могла показать и лучший результат, но падение на утренней тренировке заставило спортсменку не рисковать.

«Я сегодня выходила абсолютно спокойно, не могу сказать, что я очень сильно нервничала. Да, нерв всегда присутствует — соревнования, большая арена, это нормально абсолютно. Но сегодня я поняла, что выйду на соревнования и получу удовольствие. Сегодня я довольна результатом и сейчас я очень счастлива. Но можно было выступить и лучше, ведь нет предела совершенству.

Можно было превзойти то, что было на чемпионате России. Сегодня утром я пробовала, но упала, поэтому повторять не стоило, — цитирует Медведеву ТАСС.

Второе место на турнире в Чехии заняла еще одна россиянка Анна Погорилая. Спортсменка призналась, что после выступления не могла радоваться из-за того, что находилась в образе.

«После выступления казалось, что я боюсь за результат? Я не боялась ничего, особенно после проката. Я просто долго не могу выходить из образа, если я в него ухожу.

Даже когда я занималась именно актерским мастерством со своим преподавателем, я потом долгое время, минут 30, была еще в этом состоянии. Сегодня еще быстро вышла из образа.

Несмотря на то, что у меня первый лутц пошел неидеально, я благодаря технике и силе воли смогла выполнить и усложнить программу, убрав на вторую часть каскад, состоящий из тройных лутца и тулупа. А в компонентной части старалась делать все, как поставлено, чтобы все делать четко, чтобы это смотрелось вкусно, — цитирует Погорилую официальный сайт ФФККР.

После своего выступления Погорилая получила в подарок огромного медведя. Спустя какое-то время фотография фигуристки с игрушкой появилась в инстаграме спортсменки. «Спасибо большое за поздравления и поддержку! Без вашей поддержки так легко не каталось бы», — написала она в социальной сети.

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Завоевавшая бронзу 29-летняя итальянка Каролина Костнер, которая из-за дисквалификации пропустила почти два года, заявила, что ей было трудно вернуться на лед, но она осталась довольна своим прокатом.

«Это было трудно, но в то же время я получила от этого удовольствие. Было немного страха, но радостных моментов намного больше. Я начала с нуля, но путь далеко не закончен, это только начало», — цитирует Костнер ТАСС.

Также итальянка выразила восхищение отношением к делу Медведевой.

«Медведева — великолепная фигуристка, — сказала Костнер. — Я восхищаюсь ее отношением к делу и способностью сохранять концентрацию».

Дебютантка европейского первенства, 16-летняя россиянка Мария Сотскова в Остраве остановилась в шаге от пьедестала и заняла 4-е место. В произвольной программе спортсменка допустила ошибки, объяснений которым пока не нашла.

«Пока не знаю, что случилось. Не могу ответить. Позитивным моментом своего выступления на турнире считаю короткую программу, негативным — произвольную. На данный момент я, правда, не могу сказать, что случилось в этом прокате.

Надо с тренером поговорить и обдумать. Но это опыт, плохой, но все же опыт. Будем работать над ошибками, — приводит слова Сотсковой официальный сайт ФФККР.

Известный российский тренер и нынешний наставник Костнер Алексей Мишин сказал, что испытывает положительные эмоции после выступления фигуристок из России.

«Я очень рад успехам наших девочек. Два лидера заняли два первых места, юная Сотскова тоже на подступах. Наша команда идет очень хорошо», — цитирует Мишина «Р-Спорт».

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков в разговоре с журналистами высказал мнение, что установившая два мировых рекорда Медведева могла набрать еще больше баллов.

«Евгения в очередной раз доказала, что она сильнейшая. И с короткой, и в произвольной программе она полностью отдавала себя зрителям, и соответственно получила такие высокие оценки от судей.

Медведева могла получить и больше, но есть определенные правила, которые приходится соблюдать, — приводит слова Горшкова ТАСС.