Итальянская фигуристка Костнер призналась, что восхищается россиянкой Медведевой

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В пятницу Медведева смогла защитить свой титул чемпионки Европы, завоеванный в 2016 году в Братиславе. Российская фигуристка победила на проходящем в Остраве чемпионате Европы с двумя мировыми рекордами — в произвольной программе и по сумме прокатов. Костнер, вернувшаяся на лед после дисквалификации, выиграла бронзу.

«Евгений Медведева — выдающаяся фигуристка! Я восхищаюсь ее отношением к работе и умением оставаться сосредоточенной», — сказала Костнер журналистам.

По мнению итальянки, в произвольной программе на чемпионате Европы-2017 была настоящая борьба. «Это была настоящая битва. И я рада, что в женском одиночном катании может быть такая борьба. Сегодня было несколько потрясающих выступлений, и я польщена тем, что являюсь частью этого вечера. Я не допустила никаких серьезных ошибок, но всегда есть то, что ты могла бы сделать лучше. Мне было сложно и интересно возвращаться в одно и то же время. Конечно, небольшой страх тоже присутствовал, — призналась Костнер. — Но удовольствия было намного больше».