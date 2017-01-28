Фигуристка Погорилая сказала, что невольно усложнила произвольный прокат на ЧЕ

Погорилая в пятницу впервые в карьере стала обладательницей серебряной медали чемпионата Европы.

«Мне кажется, я даже усложнила прокат, учитывая, что я добавила тулуп не к первому, а ко второму лутцу, и получилось сразу “на звезду”, так как элемент был во второй части программы. Для меня это было необычно, потому что я так не отрабатывала, ни разу не катала так программу», — сказала Погорилая журналистам.

По словам фигуристки, во время проката она ощутила прилив сил. «Я даже обрадовалась в какой-то степени, когда не сделала тулуп на первом лутце. Но почувствовала уже после дорожки, что у меня все больше и больше сил. Я удивилась, ведь физически должно быть все совсем наоборот», — отметила она.

Погорилой пришлось в пятницу выходить на лед последней. «Я не первый раз выступаю последней, мне не привыкать. Научились как-то справляться с этим. А с другой стороны я счастлива — когда выступаешь последней, ты сразу уже узнаешь свой результат, и никуда не денешься, особенно если он хороший!» — заявила российская фигуристка.

В четверг у Погорилой был выходной, и, по ее словам, она воспользовалась им, чтобы сходить в торговый центр в Остраве. «Торговый центр был недалеко от нашего отеля. Мы до него прошлись, а обратно проехали уже на трамвае. Правда, не поняли, как покупать талончик, поэтому проехали зайцем. Но, думаю, нас бы простили, потому что мы реально не поняли, как купить билеты», — сказала обладательница серебра чемпионата Европы-2017.