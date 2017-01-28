Фигуристка Погорилая сказала, что невольно усложнила произвольный прокат на ЧЕ
Российская фигуристка Анна Погорилая заявила, что у нее получилось даже усложнить свой прокат в произвольной программе на чемпионате Европы в Остраве.
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Погорилая в пятницу впервые в карьере стала обладательницей серебряной медали чемпионата Европы.
«Мне кажется, я даже усложнила прокат, учитывая, что я добавила тулуп не к первому, а ко второму лутцу, и получилось сразу “на звезду”, так как элемент был во второй части программы. Для меня это было необычно, потому что я так не отрабатывала, ни разу не катала так программу», — сказала Погорилая журналистам.
По словам фигуристки, во время проката она ощутила прилив сил. «Я даже обрадовалась в
Погорилой пришлось в пятницу выходить на лед последней. «Я не первый раз выступаю последней, мне не привыкать. Научились
В четверг у Погорилой был выходной, и, по ее словам, она воспользовалась им, чтобы сходить в торговый центр в Остраве. «Торговый центр был недалеко от нашего отеля. Мы до него прошлись, а обратно проехали уже на трамвае. Правда, не поняли, как покупать талончик, поэтому проехали зайцем. Но, думаю, нас бы простили, потому что мы реально не поняли, как купить билеты», — сказала обладательница серебра чемпионата Европы-2017.
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