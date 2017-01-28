Тренер Костнер Мишин заявил, что рад успеху российских фигуристок на ЧЕ в Остраве

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Костнер после возвращения на лед после дисквалификации в пятницу заняла третье место на чемпионате Европы в чешской Остраве. Медведева победила, побив два мировых рекорда, Погорилая впервые стала на чемпионате Европы второй.

«Я очень рад успеху наших девочек. Два лидера — Евгения Медведева и Анна Погорилая — заняли первое и второе места, юная Мария Сотскова тоже на подступах. Наша команда идет очень хорошо. А Каролина — очень умная девочка. Я на ней проверяю жизнетворность своей системы упражнений для обучения прыжкам. Система работает!», — сказал Мишин журналистам.