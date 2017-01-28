Медведева считает, что могла выступить лучше на победном чемпионате Европы

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17-летняя Медведева завоевала золотую медаль чемпионата Европы 2017 года, который проходит в чешской Остраве. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка установила новый мировой рекорд, показав результат 229,71 балла.

«Я сегодня выходила абсолютно спокойно, не могу сказать, что я очень сильно нервничала. Да, нерв всегда присутствует — соревнования, большая арена, это нормально абсолютно. Но сегодня я поняла, что выйду на соревнования и получу удовольствие», — сказала Медведева.

«Сегодня я довольна результатом и сейчас я очень счастлива, — продолжила Медведева. — Но можно было выступить и лучше, ведь нет предела совершенству. Можно было превзойти то, что было на чемпионате России. Сегодня утром я пробовала, но упала, поэтому повторять не стоило».

Медведева побила рекорд представительницы Южной Кореи Ким Ю На (228,56), который она установила на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году. Второе место на турнире в Чехии заняла еще одна россиянка Анна Погорилая, третье — итальянка Каролина Костнер.