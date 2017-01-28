Рекорд особенной. Медведева выиграла с лишним прыжком

Евгения Медведева и Анна Погорилая ожидаемо заняли два первых места в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Остраве. Третье место также ожидаемо осталось за итальянкой Каролиной Костнер, впервые за три года выступившей на официальном старте. В борьбу за европейское золото вступили и мужчины, и Максим Ковтун в короткой программе установил личный рекорд.



Прыжок для зрителей и судей

На чемпионате России в Челябинске в конце декабря прошлого года сильнейшая фигуристка мира Евгения Медведева поразила всех — и болельщиков, и судей, и собственного тренера Этери Тутберидзе тем, что сделала запрещённый каскад «три-три-три» (сальхов и два тулупа). По старым правилам у спортсменки могли отобрать весь каскад, но с нынешнего сезона такая вольность не наказывается, и вне зачёта остался только второй тулуп.

Медведева сделала этот прыжок специально, чтобы показать, что женское фигурное катание может и будет развиваться, и она — одна из тех, кто выводит этот вид программы на новые высоты. На чемпионате Европы в Остраве Евгения повторила челябинский трюк. В конце программы она присоединила к акселю в два с половиной оборота тройной тулуп.



Он, конечно, остался без оценки, но Медведева вновь показала всему миру, что готова на большее, чем позволяют существующие правила. А то, что она сделала по правилам, было безупречно. Россиянка выдала лучший прокат произвольной программы в сезоне и в карьере и заслуженно получила оценку за 150 баллов, установив новый мировой рекорд. Впереди чемпионат мира в Хельсинки, и болельщики уже в предвкушении — чем в очередной раз удивит Евгения?



В борьбе нервов Погорилая победила Костнер

Всем остальным фигуристкам в соперничестве с Медведевой остаётся бороться только за второе место. Просто она — особенная. Мириться с этим никому не нужно, но и сделать с этим хоть что-то просто невозможно. По крайней мере прямо сейчас.



Потому и боролись Анна Погорилая с итальянкой Каролиной Костнер только за второе место. И в этой борьбе нервов при далеко не безупречном катании победила россиянка, хотя судьи отсыпали Каролине за компоненты чуть меньше Медведевой, что вообще удивительно. Поклонники Костнер будут возмущаться — она великая, она вернулась, она заслужила.



Да, вернулась и это замечательно. Чем выше конкуренция — тем лучше. Но бывшая чемпионка мира и Европы откаталась далеко не идеально. В середине программы Костнер едва покрывала половину катка канадских размеров, и это не удивительно для первого официального старта после трехлетнего перерыва. Она не делает лутц, а недокрученный риттбергер и смазанное приземление на двойном тулупе не дают ощущения чего-то великого.



Анна Погорилая со своей великолепно поставленной произвольной в этот раз боролась. И в первой части многое упустила. Но в итоге победила саму себя, сделала и каскад, который потеряла в начале программы. По произвольной Погорилая один балл уступила Костнер, но по сумме двух программ чуть менее чем на балл оказалась впереди. При чистом прокате обеих фигуристок преимущество Анны было бы более солидным. Соперничество Погорилой и Костнер наверняка продолжится в Хельсинки, а вот поедет ли на чемпионат мира Мария Сотскова, теперь большой вопрос.



Дебютантка чемпионатов Европы показала худший в нынешнем сезоне прокат произвольной программы, и лишь отличное выступление в короткой позволило ей по сумме стать четвёртой. Недокрученный тулуп в каскаде и падение с него, недокрученный риттбергер с касанием льда на выезде, недкрученный лутц и второе падение. Маша, которая первый сезон проводит среди взрослых, предстала совсем не той фигуристкой, какой она была в финале Гран-при и на чемпионате России. В произвольной программе Сотскова проиграла не только трём лидерам, но и француженке Лорин Лекавалье, которая покорила болельщиков переодеванием в середине программы. Возможно, судьба третьей российской путёвки на чемпионат мира решится на Всемирной Универсиаде в Алма-Ате — Мария дала шанс тем россиянкам, которые будут там выступать.

Сорванный аксель, чужие ботинки

На чемпионате Европы вступили в борьбу мужчины, показавшие короткую программу. Сборную России в этом виде программы представляют Михаил Коляда, Максим Ковтун и Александр Самарин.

Коляда лишь в прошлом сезоне стал известен широкому кругу болельщиков, дебютировав на чемпионатах Европы и мира и оба раза заняв место в пятерке лучших. В текущем сезоне он впервые в карьере выиграл чемпионат России, не оставив шансов никому из соперников. При том же прокате, что был в декабре в Челябинске, Михаил вошёл бы в тройку лучших и в Остраве. Но в короткой он сорвал тройной аксель, свой коронный элемент. Коляда назвал это непростительной ошибкой, которая недопустима на турнире такого уровня. Безусловно, это самым серьёзным образом сказалось на его оценке. Вместо того, чтобы уверенно входить в тройку лучших, Михаил занимает четвёртое место, а его отставание от второго — более 10 баллов. На втором с личным рекордом расположился Ковтун. Призёр двух последних чемпионатов Европы откатал короткую программу так, что придраться было не к чему. Каскад четверной сальхов — тройной тулуп, четверной тулуп, тройной аксель — прыжковая часть была исполнена на высочайшем уровне. Да и все остальные элементы Максим откатал так, как давно ждали от него болельщики.



И быть бы Ковтуну лидером после короткой программы, если бы не четырёхкратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес, с которым довольно продолжительное время работал Алексей Мишин, но который уже давно тренируется у Брайана Орсера. Фернандесу пришлось серьёзно побороться за прыжки и элементы, а в итоге — личный рекорд, более 104 баллов. Но как же Хавьер вытянул первый тулуп в каскаде!

Между Ковтуном и Колядой после короткой программы расположился серебряный призёр прошлого чемпионата Европы израильтянин Алексей Быченко. Всего один четверной тулуп, но зато всё чисто и без ненужных покачиваний. А вот другому фигуристу из Израиля Даниэлю Самохину очень не повезло. Его багаж, в котором находилось самое ценное для фигуриста — коньки, был потерян по вине авиакомпании.



Самохину пришлось выступать в коньках родного брата. Тот не выступает в соревнованиях, но входит в тренировочную команду Даниэля. В таких условиях он не сделал ни одного прыжка и не попал в произвольную программу. Хотя перед стартом чемпионата Европы рассматривался как кандидат на место в первой шестёрке. Возможно, его место в числе сильнейших фигуристов континента займёт российский дебютант Александр Самарин, который после короткой программы идёт девятым.