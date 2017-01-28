Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/28580949/
28 января 2017, 0:24 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Медведева: Мне удалось получить большое удовольствие от катания

После окончания соревнований фигуристок на чемпионате Европы в Остраве россиянка Евгения Медведева, защитившая титул чемпионки континента, в интервью на ледовой арене поблагодарила болельщиков за поддержку.

Евгения Медведева (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Во-первых, хотела бы поблагодарить болельщиков. Чувствовала поддержку, и для меня это важно. Сегодня я довольна своим катанием. Мне удалось получить большое удовольствие от катания. Всем спасибо. Что касается дополнительного тройного тулупа, то мне просто хотелось сделать немножечко больше обычного. Получилось неожиданно, не правда ли?» — сказала Медведева.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Медведева стала двукратной чемпионкой Европы по фигурному катанию

Медведева стала двукратной чемпионкой Европы по фигурному катанию

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала золотую медаль чемпионата Европы 2017 года, который проходит в чешской Остраве. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка установила новый мировой рекорд, показав результат 229,71 балла.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России