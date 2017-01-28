Медведева стала двукратной чемпионкой Европы по фигурному катанию
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала золотую медаль чемпионата Европы 2017 года, который проходит в чешской Остраве. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка установила новый мировой рекорд, показав результат 229,71 балла.
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Второе место заняла еще одна россиянка Анна Погорилая (211,39), третье — итальянка Каролина Костнер (210,52). Мария Сотскова стала четвертой (192,52).
Для 17-летней Медведевой победа на чемпионате Европы стала второй подряд, в прошлом году она стала первой на турнире в Братиславе. Кроме того, в активе Медведевой золото чемпионата мира 2016 года и две победы в финалах
Для сборной России это вторая золотая награда на турнире в Чехии. Накануне в соревнованиях спортивных пар победили Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Турнир в Чехии завершится в субботу.
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