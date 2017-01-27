Медведева побила рекорды мира в произвольной программе и по сумме баллов на ЧЕ
Россиянка Евгения Медведева установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме набранных баллов на чемпионате Европы в Чехии, превзойдя собственное достижение и достижение южнокорейской фигуристки Ким Ю На.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Действующая чемпионка мира и Европы Медведева в пятницу получила за прокат произвольной программы 150,79 балла и превзошла собственное достижение. Предыдущий рекорд (150,10 балла) был установлен россиянкой в апреле 2016 года на чемпионате мира в Бостоне.
Второй рекорд Медведева установила по сумме набранных баллов — 229,71 балла. Прежнее достижение было установлено южнокорейской фигуристкой Ким Ю На на Олимпийских играх 2010 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter