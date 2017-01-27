Медведева побила рекорды мира в произвольной программе и по сумме баллов на ЧЕ

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Действующая чемпионка мира и Европы Медведева в пятницу получила за прокат произвольной программы 150,79 балла и превзошла собственное достижение. Предыдущий рекорд (150,10 балла) был установлен россиянкой в апреле 2016 года на чемпионате мира в Бостоне.

Второй рекорд Медведева установила по сумме набранных баллов — 229,71 балла. Прежнее достижение было установлено южнокорейской фигуристкой Ким Ю На на Олимпийских играх 2010 года.