Фигуристка Сотскова не смогла объяснить ошибки в произвольной программе на ЧЕ

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Сотскова допустила две ошибки, приведшие к падениям в произвольной программе. «Честно, не могу сказать, что случилось. Нужно поговорить с тренером и все обдумать», — сказала Сотскова журналистам.

Для 16-летней Сотсковой этот чемпионат Европы стал первым на взрослом уровне. «Позитивный момент чемпионата — это короткая программа, негативный — произвольная. Плохой опыт — это тоже опыт. Будем работать над ошибками», — заключила Сотскова.

По итогам короткой программы Сотскова была четвертой.