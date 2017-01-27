Фигуристка Сотскова не смогла объяснить ошибки в произвольной программе на ЧЕ
ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская фигуристка Мария Сотскова не смогла объяснить ошибки в произвольной программе на чемпионате Европы в Остраве.
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Видимо, что-то случилось...
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Сотскова допустила две ошибки, приведшие к падениям в произвольной программе. «Честно, не могу сказать, что случилось. Нужно поговорить с тренером и все обдумать», — сказала Сотскова журналистам.
Для 16-летней Сотсковой этот чемпионат Европы стал первым на взрослом уровне. «Позитивный момент чемпионата — это короткая программа, негативный — произвольная. Плохой опыт — это тоже опыт. Будем работать над ошибками», — заключила Сотскова.
По итогам короткой программы Сотскова была четвертой.
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