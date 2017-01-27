Ковтун с задачей-минимум справился

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Остаться в короткой программе без прыжка в фигурном катании во все времена считалось непозволительной роскошью. При том, что все без исключения тренеры понимали важность безупречного проката, далеко не все знали, как научить.

Вспомнилось об этом в пятницу, когда Михаил Коляда, прекрасно выполнив каскад с четверным тулупом, сделал бабочку на тройном акселе.

О важности коротких программ мы разговаривали днем раньше с Еленой Чайковской. Восемнадцать лет назад под руководством именно этого тренера стала чемпионкой мира самая непредсказуемая из фигуристок тех лет — Мария Бутырская. В свою группу тренер взяла Марию в тот момент, когда на нее все махнули рукой, называя что в глаза, что за глаза «королевой тренировок». И спортсменка преобразилась.

Рассказывая о своей работе с Чайковской, Маша тогда говорила:

— Елена Анатольевна научила меня катать короткую программу в любом состоянии: выспалась — не выспалась, устала — не устала, в восемь утра или в двенадцать ночи — неважно. Надо вставать на лед и делать все. А прежде всего — собираться на четыре первых и самых важных элемента — каскад из двух тройных, тройной прыжок с шагов и «дупель» (аксель в 2,5 оборота — Прим. Е. В.). Не буду утверждать, что короткая программа важнее произвольной, но психологически катать ее однозначно тяжелее. Накал страстей там чудовищный.

Не согласиться трудно. Абсолютное большинство ошибок, которые имеют обыкновение случаться в короткой программе, уходят корнями отнюдь не в технические проблемы. Так случилось и с Колядой. В тройном акселе он не ошибался на соревнованиях никогда. По словам тренера Валентины Чеботаревой, ее подопечный даже не разминает никогда этот прыжок — безупречно выполняет на автомате. И вдруг — бабочка….

Понятно, что разочарование тренера было колоссальным. При удачном прыжке Коляда вполне мог рассчитывать на то, чтобы стать лидером: не прыгнув аксель, он потерял формально 8,50, а на деле более десяти баллов: аксель спортсмену всегда «плюсовали» особенно щедро.

Два других российских участника выступали в заключительной, сильнейшей группе. По логике, там конечно же должен был быть Коляда, а не Александр Самарин, но по иронии судьбы, европейский рейтинг, согласно которому и определяется стартовая группа, оказался выше у дебютанта. Коляду подвел в этом отношении пропущенный из-за перелома ноги сезон, ну, а Самарину предстояло попасть в самое пекло: выдержать температуру заключительной разминки удается далеко не всем новичкам.

Ковтун с задачей-минимум справился: вся прыжковая часть (с двумя четверными) была исполнена более чем достойно, а общий результат стал личным рекордом — 94,53. Интересно, что оценки Коляды в части компонентов оказались выше. Это было еще одним косвенным свидетельством того, что именно Михаила, а не Максима, судейская «диаспора» воспринимает как потенциального российского лидера и при чистом прокате была готова поставить его выше. Коляда и оказался бы выше — разница в результатах как раз составила сумму того самого злополучного акселя. Но в своих бедах фигурист оказался виноват сам.

Дебют Самарина тоже получился смазанным. Двумя днями раньше, когда в короткой программе в Остраве соревновались девушки, точно такая же дебютантка взрослой сборной Мария Сотскова заметила, комментируя свой прокат, что совершенно не волновалась — не было и доли того напряжения, что на чемпионате России в Челябинске, где любая ошибка могла стоить места в сборной. Поэтому, мол, не составило никакого труда кататься чисто — как на тренировке.

У Самарина получилось наоборот. В тренировках все шло удачно, а в соревнованиях он катался предпоследним, причем после того, как не лучшим для себя образом справились со своими программами Алексей Быченко и Михал Бжезина, а Даниэль Самохин и вовсе вылетел за пределы группы, квалифицировавшейся в финал (из-за потери багажа победителю последнего мирового юниорского первенства пришлось кататься в чужих коньках, к которым так и не удалось приспособиться). Другими словами, ощущение, что удачный прокат вполне может поднять новичка до первой тройки было очень острым. Но Александр упал на приземлении с четверного прыжка и с иллюзиями пришлось распрощаться.

Фернандес же зафиксировал очередную рекордную для себя сумму. На фоне остальных участников он выглядел настолько недосягаемым, что экономить на оценках судьям не было никакого смысла.

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Острава. «Остравар-Арена». 27 января. Мужчины. Короткая программа. 1. Фернандес (Испания) — 104,25. 2. КОВТУН — 94,53. 3. Быченко (Израиль) — 86,68. 4. КОЛЯДА — 83,96… 9. САМАРИН — 77,26.