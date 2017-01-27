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27 января 2017, 20:18 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигурист Воронов планирует выступить в Финале Кубка России в Саранске

Российский фигурист Сергей Воронов заявил агентству «Р-Спорт», что планирует выступить в Финале Кубка России сезона-2016/17.

Воронов не смог квалифицироваться на чемпионат Европы, который в данное время проходит в чешской Остраве, так как занял на декабрьском чемпионате России 7-е место. Финал Кубка России пройдет 13—17 февраля в Саранске.

«Я тренируюсь и готовлюсь к Финалу Кубка России, на котором собираюсь стартовать, — сказал Воронов по телефону. — До этого турнира будет только Универсиада, а я на нее в свое время наездился. Хватит».
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