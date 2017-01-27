Фигурист Воронов планирует выступить в Финале Кубка России в Саранске

Воронов не смог квалифицироваться на чемпионат Европы, который в данное время проходит в чешской Остраве, так как занял на декабрьском чемпионате России 7-е место. Финал Кубка России пройдет 13—17 февраля в Саранске.

«Я тренируюсь и готовлюсь к Финалу Кубка России, на котором собираюсь стартовать, — сказал Воронов по телефону. — До этого турнира будет только Универсиада, а я на нее в свое время наездился. Хватит».