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27 января 2017, 20:17 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фернандес рассчитывает показать лучший результат сезона и в произвольной программе на ЧЕ

ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Испанский фигурист Хавьер Фернандес рассчитывает показать лучший результат сезона в произвольной программе и выиграть свой очередной чемпионат Европы. Об этом он сказал журналистам.

Испанский фигурист лидирует после короткой программы с лучшим результатом сезона — 10425 балла. Увеличить
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Фернандес лидирует после короткой программы на чемпионате Европы в Остраве с лучшим результатом сезона — 104,25 балла. На втором месте россиянин Максим Ковтун (94,53). Третье место занимает представитель Израиля Алексей Быченко (86,68).

«Думаю, мне удалась короткая программа. Вся работа, все тренировки выплеснулись в это выступление. Я рад, что зрителям понравилось мое катание. Надеюсь, что мне также удастся и произвольная программа, и я смогу еще раз стать чемпионом Европы», — сказал испанец, выигравший четыре предыдущих европейских первенства.

Произвольную программу спортсмены представят в субботу.
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