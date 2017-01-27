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27 января 2017, 19:17 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигурист Самарин заявил, что не видит трагедии в своем коротком прокате на ЧЕ

Российский фигурист Александр Самарин заявил, что не видит никакой трагедии в своем прокате в короткой программе на чемпионате Европы, который является дебютным для 18-летнего спортсмена.

Самарин упал с четверного тулупа в начале короткой программы. Он получил от судей 77,26 балла и занимает после первого дня соревнований девятое место.

«Вообще не было волнения. Наоборот, когда вылетел в тулуп очень ровненько, очень сильно в себя поверил, что все хорошо. Теперь я этого завтра не допущу. Завтра будет уже намного проще и остается только сделать свою работу. В плане нервов намного легче выступать здесь, чем в Финале юниорского Гран-при. Все-таки, это для меня дебют, первый такой масштабный старт. Я не справился, из ситуации не вышел, но никакой трагедии в этом прокате нет, потому что баллы получил достойные», — сказал Самарин журналистам.

«Обозначились те недочеты, которые не до конца были устранены за промежуток времени между стартами, и мы их доработаем. Это огромнейший опыт был, и он мне поможет в дальнейшем на различных стартах. Не могу сказать, что удовлетворен, но этот прокат мне очень многое дал и даст понять. В целом прокат получился нормальный — не хороший и не плохой, просто средний рабочий прокат», — добавил фигурист.
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