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27 января 2017, 19:12 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Ковтун назвал героем фигуриста Самохина, катавшегося на ЧЕ в чужих коньках

ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский фигурист Максим Ковтун считает героем израильского спортсмена Даниэля Самохина, выступавшего в короткой программе на чемпионате Европы в чужих коньках. Об этом Ковтун сказал журналистам.

Коньки Самохина потерялись при перелете из Лос- Анджелеса он вынужден был выступать на коньках брата. Увеличить
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Коньки Самохина потерялись при перелете из Лос- Анджелеса, он вынужден был выступать на коньках брата. Спортсмен получил 50,33 балла за короткую программу и занял место ниже 30-го.

«Он просто герой. Я не представляю, как можно кататься на чужих коньках», — отметил Ковтун.

«Для меня это очень тонкий момент — я обязательно катаюсь на коньках, которые меньше, а потом они раскатываются. Я должен чувствовать ногу в коньке, чтобы ботинок ее сжимал. В моем случае исключено кататься на чужих коньках, я бы не стал рисковать своими ногами», — добавил Ковтун.

Ковтун занимает второе место по итогам короткой программы, произвольную программу спортсмены представят в субботу.
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