Ковтун назвал героем фигуриста Самохина, катавшегося на ЧЕ в чужих коньках

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Коньки Самохина потерялись при перелете из Лос- Анджелеса, он вынужден был выступать на коньках брата. Спортсмен получил 50,33 балла за короткую программу и занял место ниже 30-го.

«Он просто герой. Я не представляю, как можно кататься на чужих коньках», — отметил Ковтун.

«Для меня это очень тонкий момент — я обязательно катаюсь на коньках, которые меньше, а потом они раскатываются. Я должен чувствовать ногу в коньке, чтобы ботинок ее сжимал. В моем случае исключено кататься на чужих коньках, я бы не стал рисковать своими ногами», — добавил Ковтун.

Ковтун занимает второе место по итогам короткой программы, произвольную программу спортсмены представят в субботу.