Фигурист Ковтун занимает второе место после короткой программы на ЧЕ
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский фигурист Максим Ковтун занимает второе место по итогам короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в чешской Остраве. Спортсмен показал результат 94,53 балла.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Лидирует испанец Хавьер Фернандес (104,25), третье место занимает представитель Израиля Алексей Быченко (86,68). Другой россиянин Михаил Коляда идет четвертым (83,96), Александр Самарин — девятым (77,26).
Произвольную программу спортсмены представят в субботу.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter