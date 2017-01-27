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27 января 2017, 18:59 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигурист Ковтун занимает второе место после короткой программы на ЧЕ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский фигурист Максим Ковтун занимает второе место по итогам короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в чешской Остраве. Спортсмен показал результат 94,53 балла.

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Лидирует испанец Хавьер Фернандес (104,25), третье место занимает представитель Израиля Алексей Быченко (86,68). Другой россиянин Михаил Коляда идет четвертым (83,96), Александр Самарин — девятым (77,26).

Произвольную программу спортсмены представят в субботу.
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