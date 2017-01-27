Фигурист Ковтун рад, что у него получились все элементы четвертого уровня на ЧЕ

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Ковтун пока лидирует по ходу короткой программы, набрав 94,53 балла.

«Мы подходили к этому старту очень спокойно, в умеренном темпе. Я даже больше прибавил работу с самим собой, над внутренним “я”, чем мы меняли что-то на льду. Сегодня я был настроен получать удовольствие от проката. Очень рад, что получились все элементы четвертого уровня», — отметил Ковтун.

«Теперь я должен сохранить этот внутренний настрой к произвольной программе», — добавил Ковтун.

Фигуристы представят произвольную программу в субботу.