Фигурист Ковтун рад, что у него получились все элементы четвертого уровня на ЧЕ
ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский фигурист Максим Ковтун рад, что ему удалось выполнить все элементы четвертого уровня в короткой программе на чемпионате Европы в Остраве. Об этом он сказал журналистам.
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Ковтун пока лидирует по ходу короткой программы, набрав 94,53 балла.
«Мы подходили к этому старту очень спокойно, в умеренном темпе. Я даже больше прибавил работу с самим собой, над внутренним “я”, чем мы меняли
«Теперь я должен сохранить этот внутренний настрой к произвольной программе», — добавил Ковтун.
Фигуристы представят произвольную программу в субботу.
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