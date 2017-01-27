Фигуристы Мишина/Мирзоев пропустят первенство РФ из-за травмы партнера

Ранее Мишина сообщила «Р-Спорт», что по окончании сезона их дуэт с Мирзоевым распадется, так как ее партнеру нужна фигуристка на 8−9 кг легче, однако дуэт намерен выступить на первенстве России, которое пройдет 3—5 февраля в Санкт-Петербурге, и пройти отбор на юниорский чемпионат мира, который состоится в марте в Тайбэе.

«Мирзоев говорит, что нога у него не болит, но врач в Москве ему сказал, что в любой момент при любом напряжении связка колена может разорваться. Доктора не могут взять на себя ответственность допустить его к участию в соревнованиях, следовательно, и я не имею права брать на себя такую ответственность. На первенстве России Мишина и Мирзоев не выступят», — сказала Великова по телефону.