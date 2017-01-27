Фигуристы Мишина/Мирзоев пропустят первенство РФ из-за травмы партнера
МОСКВА, 27 янв —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Действующие чемпионы России среди юниоров, серебряные призеры юниорского чемпионата мира спортивная пара фигуристов Анастасия Мишина и Владислав Мирзоев не выступят на первенстве России из-за риска рецидива травмы партнера, заявила агентству «Р-Спорт» тренер дуэта Людмила Великова.
Ранее Мишина сообщила «Р-Спорт», что по окончании сезона их дуэт с Мирзоевым распадется, так как ее партнеру нужна фигуристка на 8−9 кг легче, однако дуэт намерен выступить на первенстве России, которое пройдет
«Мирзоев говорит, что нога у него не болит, но врач в Москве ему сказал, что в любой момент при любом напряжении связка колена может разорваться. Доктора не могут взять на себя ответственность допустить его к участию в соревнованиях, следовательно, и я не имею права брать на себя такую ответственность. На первенстве России Мишина и Мирзоев не выступят», — сказала Великова по телефону.
«Чтобы попасть на чемпионат мира, нужно пройти отбор национального чемпионата. Но никто не пойдет на то, чтобы больного человека посылать на мировое первенство. Хотя до чемпионата мира он может восстановиться, — обратила внимание тренер. — Я бы с удовольствием его подготовила к этому турниру за две недели.
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