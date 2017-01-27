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27 января 2017, 11:48 | Зимние: Фигурное катание | БЕЛТА

Белорусские фигуристы Татьяна Данилова и Николай Каменчук вошли в топ-10 на ЧЕ в Чехии

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские фигуристы Татьяна Данилова и Николай Каменчук заняли десятое место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы, который проходит в чешской Остраве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Забияко и Александр Энберт (Россия) выступают в произвольной программе. Увеличить
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© РИА "Новости"

По сумме короткой и произвольной программ они показали результат 151,55 балла. В ходе исполнения элементов произвольной программы белорусской паре не удалось избежать ошибок, что и повлияло на итоговые оценки судей. Однако десятое место Татьяны Даниловой и Николая Каменчука на континентально форуме — один из значимых результатов в карьере фигуристов.

Чемпионами Европы среди спортивных пар стали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов — 227,58 балла. Серебряные награды у представителей Германии Алены Савченко и Брюно Массо — 222,35. Третье место заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре — 220,02 балла.

Турнир лучших фигуристов Старого Света продолжится сегодня в Остраве выступлением женщин. 28 января медали разыграют мужчины (в белорусской команде на лед выйдут Антон Карпук и Алексей Мелехин) и танцевальные пары. Беларусь в этом виде программы представят Виктория Ковалева и Юрий Беляев.

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