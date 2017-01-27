Продолжение гегемонии: пара Тарасова и Морозов завоевала золото ЧЕ по фигурному катанию
ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /ТАСС/. Шестой год подряд российские фигуристы стали чемпионами Европы в соревнованиях спортивных пар. На этот раз золото завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, для которых этот европейский триумф стал первым в карьере.
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По сумме короткой и произвольной программ они показали результат 227,58 балла. Вторыми стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо (222,35), третьими — французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (220,02). Другая российская пара Ксения Столбова/Федор Климов заняла четвертое место (216,51), Наталья Забияко и Александр Энберт — пятое (200,75).
Продолжение победных традиций
Для российских и советских пар это золото стало 46-м в истории. Впервые чемпионат Европы для страны завоевала пара Людмила Белоусова/Олег Протопопов в 1965 году в Москве, после чего они еще трижды подряд становились первыми. Затем пришло время Ирины Родниной. Сначала она четыре раза подряд (1969−1972) завоевала золото в паре Алесеем Улановым, после чего первенствовала шесть раз подряд вместе с Александром Зайцевым.
Ближе всех к тому, чтобы повторить эту серию были Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, которые пять раз подряд выигрывали чемпионат Европы (2002−2006). В последние годы самой успешной российской парой на европейских соревнованиях были Татьяна Волосожар и Максим Траньков, которые занимали первое место в четырех из пяти предыдущих чемпионатов. Что касается Тарасовой и Морозова, то на двух предыдущих чемпионатах в Стокгольме и Братиславе они становились третьими.
В российской истории отечественные пары лишь пять раз не брали медали высшей пробы, причем всегда в этих случаях первыми становились представители Германии. Четыре раза чемпионат Европы в паре с немцем Робином Шолковы выигрывала Алена Савченко (2007−2009, 2011).
Невзирая на травму
Тренер победителей Нина Мозер пояснила, почему в программе пары не было элементов
Мозер показала журналистам запись падения Тарасовой на тренировке, которое смотрелось действительно жутковато. «Страшнее было его видеть, а так все в порядке, — парировала Тарасова. — Если бы не этот инцидент, мы бы делали четверной подкрут».
«Мы старались не думать о травме, полученной на тренировке. Победа действительно далась нам тяжело, со своими
По мнению Мозер, Тарасова и Морозов готовы побороться за золото чемпионата мира, который стартует в конце марта в Хельсинки. «Они выиграли финал
«Дорога к золоту была сложной. Надеемся, впереди будет еще больше побед. Чемпионат мира? Не будем загадывать», — сказал Морозов в заключение.
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