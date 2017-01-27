Коган: Судьи имели право пересмотреть результат фигуристов Каппеллини/Ланотте на ЧЕ

Капеллини и Ланотте лидировали после короткого танца, получив за прокат 76,65 балла. После пересмотра результатов итальянцы лишились одного балла и пропустили вперед россиян Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьева (76,18 балла).

«С итальянцев сняли один балл за запрещенный элемент. Техническая бригада пересмотрела свою оценку в соответствии с правилами. Они имеют на это право. За запрещенный элемент итальянцам снизили один балл», — заявил Коган.

Произвольную программу танцевальные пары представят 28 января.