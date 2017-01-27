Коган: Судьи имели право пересмотреть результат фигуристов Каппеллини/Ланотте на ЧЕ
ОСТРАВА (Чехия), 27 янв —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Техническая бригада имела право пересмотреть результаты выступления итальянцев Анны Каппеллини и Луки Ланотте в коротком танце на чемпионате Европы по фигурному катанию, и оценка была снижена в соответствии с правилами, заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
Капеллини и Ланотте лидировали после короткого танца, получив за прокат 76,65 балла. После пересмотра результатов итальянцы лишились одного балла и пропустили вперед россиян Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьева (76,18 балла).
«С итальянцев сняли один балл за запрещенный элемент. Техническая бригада пересмотрела свою оценку в соответствии с правилами. Они имеют на это право. За запрещенный элемент итальянцам снизили один балл», — заявил Коган.
Произвольную программу танцевальные пары представят 28 января.
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