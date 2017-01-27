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27 января 2017, 1:54 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигурист Морозов заявил, что они с Тарасовой прошли большой путь к золоту ЧЕ

ОСТРАВА (Чехия), 27 янв — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российский фигурист Владимир Морозов заявил, что их спортивная пара с Евгенией Тарасовой прошла большой путь перед тем, как завоевать золото чемпионата Европы.

Тарасова и Морозов в четверг впервые в карьере стали победителями чемпионата Европы, выиграв турнир в чешской Остраве.

«Нельзя, наверное, описать, какова цена этой медали. Это большой труд, очень большой путь. Это не так, что вышел один раз, чисто откатался и выиграл золото. Надо доказать судьям, что ты достоин. Мы два года подряд были бронзовыми призерами, дорога к золотой медали была большая. Надеюсь, что впереди будет еще больше», — сказал Морозов журналистам.

На вопрос, касается ли его фраза чемпионата мира, фигурист ответил: «Не будем загадывать».
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