Фигурист Морозов заявил, что они с Тарасовой прошли большой путь к золоту ЧЕ

Тарасова и Морозов в четверг впервые в карьере стали победителями чемпионата Европы, выиграв турнир в чешской Остраве.

«Нельзя, наверное, описать, какова цена этой медали. Это большой труд, очень большой путь. Это не так, что вышел один раз, чисто откатался и выиграл золото. Надо доказать судьям, что ты достоин. Мы два года подряд были бронзовыми призерами, дорога к золотой медали была большая. Надеюсь, что впереди будет еще больше», — сказал Морозов журналистам.

На вопрос, касается ли его фраза чемпионата мира, фигурист ответил: «Не будем загадывать».