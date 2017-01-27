Фигуристка Столбова назвала случайностью падения на ЧЕ
ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская фигуристка Ксения Столбова назвала случайностью падения во время короткой и произвольной программ в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в чешской Остраве. Об этом спортсменка сказала журналистам.
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Видимо, что-то случилось...
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Пара Ксения Столбова/Федор Климов заняла четвертое место на чемпионате Европы. Они пропустили первую часть сезона
«Это случайность. Я не помню, чтобы я падала с выброса на тренировках. Особенно в короткой программе», — отметила спортсменка.
Первое место заняли российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Вторыми стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо, третьими — Ванесса Джеймс и Морган Сипре из Франции.
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