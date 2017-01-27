Фигуристка Столбова назвала случайностью падения на ЧЕ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Пара Ксения Столбова/Федор Климов заняла четвертое место на чемпионате Европы. Они пропустили первую часть сезона из-за травмы Климовой, а их первым соревнованием стал чемпионат России в Челябинске в декабре. Тренер Нина Мозер заявила, что пара подошла к соревнованиям не в оптимальной форме.

«Это случайность. Я не помню, чтобы я падала с выброса на тренировках. Особенно в короткой программе», — отметила спортсменка.

Первое место заняли российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Вторыми стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо, третьими — Ванесса Джеймс и Морган Сипре из Франции.