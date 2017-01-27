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27 января 2017, 1:54 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристка Столбова назвала случайностью падения на ЧЕ

ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская фигуристка Ксения Столбова назвала случайностью падения во время короткой и произвольной программ в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в чешской Остраве. Об этом спортсменка сказала журналистам.

Российские фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов заняли четвертое место на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар. Увеличить
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Пара Ксения Столбова/Федор Климов заняла четвертое место на чемпионате Европы. Они пропустили первую часть сезона из-за травмы Климовой, а их первым соревнованием стал чемпионат России в Челябинске в декабре. Тренер Нина Мозер заявила, что пара подошла к соревнованиям не в оптимальной форме.

«Это случайность. Я не помню, чтобы я падала с выброса на тренировках. Особенно в короткой программе», — отметила спортсменка.

Первое место заняли российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Вторыми стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо, третьими — Ванесса Джеймс и Морган Сипре из Франции.
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ОСТРАВА (Чехия), 27 янв — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российский фигурист Владимир Морозов заявил, что их спортивная пара с Евгенией Тарасовой прошла большой путь перед тем, как завоевать золото чемпионата Европы.
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