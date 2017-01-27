Травма партнерши не сорвала тренировочный процесс пары Тарасова/Морозов перед ЧЕ

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Тарасова и Морозов заняли первое место на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар, который проходит в чешской Остраве. Их итоговый результат — 227,58 балла. Вторыми стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо (222,35), третьими — французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (220,02).

«Мы старались не думать о травме, полученной на тренировке. Победа действительно далась нам тяжело, со своими какими-то нюансами и проблемами. Очень счастливы, что все так сложилось сегодня. Надеюсь, что это результат плодотворной подготовки к чемпионату Европы — мы были уверены в своем прокате, как в короткой, так и в произвольной программах, поэтому нервов не испытывали», — сказал Морозов.

Тарасова отметила, что из-за травмы паре пришлось упростить программу. «Что касается моего падения, то страшнее было его видеть, а так все в порядке. Если бы не этот инцидент, мы бы делали четверной подкрут. В начале сезона мы говорили, что не будем откладывать этот четверной, но в силу обстоятельств пришлось отложить», — сказала Тарасова.

«Мы старались не пропускать тренировки. Где-то пропускали какие-то элементы, но нагрузка была снижена буквально на одной тренировке», — добавил Морозов.

Большой путь к золоту.

Морозов подчеркнул, что в конце исполнения произвольной программы ему было тяжело не только физически, но и морально. «Но мы к этому были готовы, поэтому никаких элементов не сорвали. Нельзя описать, чего стоила нам это золотая награда — это большой путь и большой труд. Надо было доказать судьям, что мы достойны», — сказал Морозов.

«Два года мы были бронзовыми призерами, дорога к золоту была сложной. Надеемся, что впереди будет еще больше побед. Чемпионат мира? Не будем загадывать», — добавил он.

Чемпионат мира в Хельсинки пройдет с 29 марта по 2 апреля.