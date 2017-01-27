Травма партнерши не сорвала тренировочный процесс пары Тарасова/Морозов перед ЧЕ
ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Травма Евгении Тарасовой, полученной на тренировке, не сорвала подготовку их пары с Владимиром Морозовым к чемпионату Европы. Об этом спортсмены рассказали журналистам.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Тарасова и Морозов заняли первое место на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар, который проходит в чешской Остраве. Их итоговый результат — 227,58 балла. Вторыми стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо (222,35), третьими — французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (220,02).
«Мы старались не думать о травме, полученной на тренировке. Победа действительно далась нам тяжело, со своими
Тарасова отметила, что
«Мы старались не пропускать тренировки.
Большой путь к золоту.
Морозов подчеркнул, что в конце исполнения произвольной программы ему было тяжело не только физически, но и морально. «Но мы к этому были готовы, поэтому никаких элементов не сорвали. Нельзя описать, чего стоила нам это золотая награда — это большой путь и большой труд. Надо было доказать судьям, что мы достойны», — сказал Морозов.
«Два года мы были бронзовыми призерами, дорога к золоту была сложной. Надеемся, что впереди будет еще больше побед. Чемпионат мира? Не будем загадывать», — добавил он.
Чемпионат мира в Хельсинки пройдет с 29 марта по 2 апреля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter