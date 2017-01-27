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27 января 2017, 1:43 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Столбова заявила, что ей было сложно собраться на произвольную программу ЧЕ

ОСТРАВА (Чехия), 27 янв — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российская фигуристка Ксения Столбова заявила, что ей очень сложно было собираться на произвольную программу на чемпионате Европы в Остраве из-за ошибки в коротком прокате, а также того факта, что для их спортивной пары с Федором Климовым эти соревнования были лишь вторыми в сезоне.

Столбова и Климов заняли четвертое место на чемпионате Европы в Остраве. Столбова упала с выброса и в короткой и произвольной программах. Дуэт пропустил первую часть сезона из-за травмы партнерши, а их первым соревнованием стал чемпионат России в Челябинске в декабре.

«Очень сложно собираться — всего лишь второй старт в этом сезоне, поэтому очень сложно мне было. Но надо же как-то жить дальше — ну, упала и упала, что дальше?» — сказала Столбова журналистам.

«Это случайность. Я не помню, чтобы я падала с выброса во время проката, особенно в короткой, пока у нас был тренировочный процесс», — подчеркнула спортсменка.

По словам Столбовой, пропуск первой половины сезона «стал мотивацией, испытанием». «Мотивацией в том плане, что хотелось вернуться, появилось огромное желание. А испытание, потому что когда были первые тренировки, буквально уже на перебежках я умирала, и трудно было представить, как мы подготовимся к сезону. Смешанные чувства», — призналась фигуристка.

На вопрос, не повлиял ли длительный пропуск на выступление на чемпионате Европы, Столбова ответила: «В таком возрасте уже, знаете что… Столько стартов было. Глупости все это. Это все что угодно! Нервы, самоуверенность, что угодно можно перечислять. Судьба — не судьба. Кому-то судьба на Олимпиаде медали взять, а нам, похоже, не судьба чемпионат Европы выиграть, хотя очень хочется. Может, из-за этого, из-за огромного желания».
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