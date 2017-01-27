Столбова заявила, что ей было сложно собраться на произвольную программу ЧЕ

Столбова и Климов заняли четвертое место на чемпионате Европы в Остраве. Столбова упала с выброса и в короткой и произвольной программах. Дуэт пропустил первую часть сезона из-за травмы партнерши, а их первым соревнованием стал чемпионат России в Челябинске в декабре.

«Очень сложно собираться — всего лишь второй старт в этом сезоне, поэтому очень сложно мне было. Но надо же как-то жить дальше — ну, упала и упала, что дальше?» — сказала Столбова журналистам.

«Это случайность. Я не помню, чтобы я падала с выброса во время проката, особенно в короткой, пока у нас был тренировочный процесс», — подчеркнула спортсменка.

По словам Столбовой, пропуск первой половины сезона «стал мотивацией, испытанием». «Мотивацией в том плане, что хотелось вернуться, появилось огромное желание. А испытание, потому что когда были первые тренировки, буквально уже на перебежках я умирала, и трудно было представить, как мы подготовимся к сезону. Смешанные чувства», — призналась фигуристка.