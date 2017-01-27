Нина Мозер: Фигуристы Тарасова и Морозов имеют хорошие перспективы на ЧМ
ОСТРАВА (Чехия), 27 янв —
Р-Спорт. Елена Дьячкова. Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, завоевавшие золото на чемпионате Европы в Чехии, имеют хорошие перспективы на чемпионате мира, считает тренер российской пары Нина Мозер.
Тарасова и Морозов в четверг впервые в карьере завоевали золотые медали чемпионата Европы, набрав 227,58 балла в сумме двух программ. Ранее в текущем сезоне российская пара одержала победу в Финале
«Они выиграли Финал
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