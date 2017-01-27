Нина Мозер: Фигуристы Тарасова и Морозов имеют хорошие перспективы на ЧМ

Тарасова и Морозов в четверг впервые в карьере завоевали золотые медали чемпионата Европы, набрав 227,58 балла в сумме двух программ. Ранее в текущем сезоне российская пара одержала победу в Финале Гран-при, который проходил 8—11 декабря в Марселе, обновив все личные рекорды и обойдя двукратных чемпионов мира канадцев Меган Дюамель и Эрика Рэдфорда.

«Они выиграли Финал Гран-при, выиграли чемпионат Европы. Они почувствовали вкус и желание, так что все будет нормально», — ответила Мозер журналистам на вопрос, готовы ли Тарасова и Морозов к победе на чемпионате мира.