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27 января 2017, 1:42 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Нина Мозер: Фигуристы Тарасова и Морозов имеют хорошие перспективы на ЧМ

ОСТРАВА (Чехия), 27 янв — Р-Спорт. Елена Дьячкова. Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, завоевавшие золото на чемпионате Европы в Чехии, имеют хорошие перспективы на чемпионате мира, считает тренер российской пары Нина Мозер.

Тарасова и Морозов в четверг впервые в карьере завоевали золотые медали чемпионата Европы, набрав 227,58 балла в сумме двух программ. Ранее в текущем сезоне российская пара одержала победу в Финале Гран-при, который проходил 8—11 декабря в Марселе, обновив все личные рекорды и обойдя двукратных чемпионов мира канадцев Меган Дюамель и Эрика Рэдфорда.

«Они выиграли Финал Гран-при, выиграли чемпионат Европы. Они почувствовали вкус и желание, так что все будет нормально», — ответила Мозер журналистам на вопрос, готовы ли Тарасова и Морозов к победе на чемпионате мира.
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