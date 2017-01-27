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27 января 2017, 1:37 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Климов заявил, что им с Столбовой нужно больше времени, чтобы вкатать программы

ОСТРАВА (Чехия), 27 янв — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российский фигурист Федор Климов заявил, что их спортивной паре с Ксенией Столбовой нужно больше времени, чтобы полностью вкатать свои программы на сезон.

На чемпионате Европы Столбова и Климов заняли четвертое место. Первую часть сезона пара пропустила из-за травмы партнерши. Чемпионат Европы стал для нее вторым стартом в сезоне после чемпионата России в Челябинске, на котором Столбова и Климов одержали победу.

«Больше нужно времени, чтобы банально вкатывать программы. Они накатываются на стартах. Мы делаем прокаты раз-два в неделю. Но люди уже по полгода катают свои программы, они уже не думают о том, что надо делать между элементами. А мы думаем, как не ошибиться на переходе. Должно больше времени пройти, а мы их катаем два месяца буквально», — сказал Климов журналистам.
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