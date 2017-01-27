Климов заявил, что им с Столбовой нужно больше времени, чтобы вкатать программы
ОСТРАВА (Чехия), 27 янв —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российский фигурист Федор Климов заявил, что их спортивной паре с Ксенией Столбовой нужно больше времени, чтобы полностью вкатать свои программы на сезон.
На чемпионате Европы Столбова и Климов заняли четвертое место. Первую часть сезона пара пропустила
«Больше нужно времени, чтобы банально вкатывать программы. Они накатываются на стартах. Мы делаем прокаты
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