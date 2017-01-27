Результаты короткого танца на ЧЕ пересмотрены, Боброва и Соловьёв лидируют

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С итальянцев Анны Каппеллини и Луки Ланотте был снят один балл, вследствие чего они опустились на вторую позицию, а лидерство перешло к россиянам Екатерине Бобровой и Дмитрием Соловьёвым.



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Острава, Чехия

Танцы на льду. После короткой программы



1. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловёьв (Россия) — 76,18.

2. Анна Каппеллини / Лука Ланотте (Италия) — 75,65.

3. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) — 75,48…

6. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 68,17…

8. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) — 64,67.