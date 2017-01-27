Первое золото чемпионата Европы — у России!
Обладателями первых золотых наград чемпионата Европы в парном катании впервые в карьере стали подопечные Нины Мозер и победители недавнего финала «Гран-при» Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.
Во многих международных залах спортивной славы существует награда, которую вручают не великим чемпионам, прославившим олимпийскими победами себя и свои страны, а совершенно на первый взгляд непримечательным личностям, которые тем или иным поступком изменили свой вид спорта к лучшему. Сделали его популярнее, придумали
Подобные парадоксы заставляют избавиться от порядком замыленного мнения, что в спорте ценны лишь победители. Ничуть не меньшую важность имеет само зрелище. А для зрелища, для того, чтобы пробудить в людях реальные эмоции и сопереживание, нужен не только результат, но обязательно — история.
Если истории нет, даже чемпионам уготована достаточно незавидная участь — быть забытыми ровно в тот момент, как завершена карьера. Скажете, ничего страшного? Но нет: фигурное катание дает более чем наглядный обратный пример. Потому что после спорта у подавляющего большинства спортсменов жизнь на льду не заканчивается — переходит в несколько иной формат. И становится крайне важно, насколько ты раскручен и любим.
На эту тему меня в очередной раз натолкнул случившийся на катке разговор. Собеседник — западный менеджер — рассказывал о том, как планирует раскручивать еще ничего не выигравшую французскую пару Ванессу Джеймс/Моргана Сипре. Фигуристы произвели фурор в среду, опередив в короткой программе всех, кроме победителей недавнего финала «Гран-при» Евгении Тарасовой и Владимира Морозова и в мозгу импрессарио тут же щелкнул сигнал: «Горячо! Надо ковать железо».
На вопрос, какие именно приемы здесь можно использовать — при том, что успешным первым выступлением французы отнюдь не заработали себе гарантию общего высокого результата, я услышала:
— Приемы в данном случае самые примитивные. Ванесса фантастически сложена: в ее внешности нет ни одного изъяна. Ей хочется любоваться, как произведением искусства. Поэтому фотосессии. Очень продуманные, в нужных и очень респектабельных изданиях. И через несколько месяцев она станет реальной звездой. Ее будет знать весь профессиональный рекламный мир, а это значит, что все мои коллеги немедленно захотят заполучить эту девушку в свои шоу. Поверьте, я знаю, о чем говорю.
Алена Савченко, второй сезон выступающая с Бруно Массо и успевшая выиграть вместе с ним серебро прошлогоднего европейского первенства и бронзу мирового — это тоже история. Долгая, красивая, драматичная и победная. Дело даже не в медалях, хотя пять побед на чемпионатах мира с прежним партнером говорят сами за себя, а в непрерывном движении вперед. Помните, как говорила кэрроловская Алиса? Чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех ног. А чтобы двигаться вперед, нужно бежать вдвое быстрее. Если нужна иллюстрация из мира фигурного катания, это Савченко. Поэтому и болеют за нее всегда так, как ни за кого другого.
Похожим образом в свое время болели и за Татьяну Волосожар с Максимом Траньковым, поставившим на карту ради олимпийского золота всю свою жизнь — и выигравшие эту ставку. Просто три года назад казалось, что место лидеров российской команды в самое ближайшее время займут те, кто идет следом — Ксения Столбова и Федор Климов.
Почему же этого не произошло?
Возможно потому, что со Столбовой и Климовым сыграл достаточно злую шутку их высший командный олимпийский титул — дал ощущение некой избранности, принадлежности к самому высшему свету большого спорта. Хотя на самом деле на той Олимпиаде фигуристам изначально была уготована роль мавра —
Другой вопрос, что в этом жесточайшем спарринге Ксения и Федор преуспели настолько, что в личном первенстве прыгнули на Играх выше головы, завоевав серебро. И остановились, хотя следовало бы со всех ног продолжать бежать вперед.
Потом начались травмы.
Еще в декабре было понятно: у Столбовой и Климова, несмотря на большую яркость и харизматичность, нет ни единого шанса обойти соперников при условии чистого проката последних. Так получилось и в Остраве.
Парадокс же заключался в том, что героями финала Евгения с Владимиром так и не стали — эти лавры достались в четверг немецкому и французскому дуэтам. Прекрасно исполненная россиянами произвольная программа сильно не дотягивала до того впечатления, что фигуристы оставили в короткой постановке. Собственно и чемпионами Женя и Владимир стали во многом благодаря запасу в шесть с лишним баллов, добытому в первый день соревнований — произвольное первенство осталось за Савченко и Массо.
Просто расстраиваться по этому поводу совершенно не стоило: ведь свою историю чемпионы Европы только начинают писать. Хотелось бы, чтобы она была написана без ошибок.
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Острава. «Остравар-Арена». 25 января. Пары. Финал.
1. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ — 227,58.
2. Савченко/Массо (Германия) — 222,35.
3. Джеймс/Сипре (Франция) — 220,02.
4. СТОЛБОВА/КЛИМОВ — 216,51.
5. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ — 200,75.
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из Остравы.
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