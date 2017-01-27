Мозер: Фигуристка Тарасова выиграла золото ЧЕ в парах, выступая с травмой
ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская фигуристка Евгения Тарасова, ставшая в паре с Владимиром Морозовым чемпионкой Европы среди спортивных пар, выступала на соревнованиях с травмой. Об этом журналистам сообщила тренер пары Нина Мозер.
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Видимо, что-то случилось...
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Тарасова и Морозов заняли первое место на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар, который проходит в чешской Остраве.
Их итоговый результат — 227,58 балла.
«Решение не делать четверной подкрут было принято сегодня утром. Это не ставка на надежность, Женя каталась с травмой. В воскресенье мы делали снимок, мной было принято решение не рисковать, потому что больше недели мы не могли делать подкрутку», — сказала Мозер.
Мозер также рассказала, что российская пара Ксения Столбова и Федор Климов не смогла выступить на чемпионате в полную силу, так как спортсмены подошли к соревнованиям не в оптимальных кондициях. Пара Столбова/Климов заняла четвертое место на чемпионате Европы. И в короткой, и в произвольной программах пара допускала ошибки, приводившие к падениям Столбовой.
«Не было проблем, но
Вторыми в соревнованиях спортивных пар стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо (222,35), третьими — французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (220,02).
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