Мозер: фигуристка Тарасова выиграла золото ЧЕ в парах, выступая с травмой

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Тарасова и Морозов заняли первое место на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар, который проходит в чешской Остраве.

Их итоговый результат — 227,58 балла.

«Решение не делать четверной подкрут было принято сегодня утром. Это не ставка на надежность, Женя каталась с травмой. В воскресенье мы делали снимок, мной было принято решение не рисковать, потому что больше недели мы не могли делать подкрутку», — сказала Мозер.

Мозер также рассказала, что российская пара Ксения Столбова и Федор Климов не смогла выступить на чемпионате в полную силу, так как спортсмены подошли к соревнованиям не в оптимальных кондициях. Пара Столбова/Климов заняла четвертое место на чемпионате Европы. И в короткой, и в произвольной программах пара допускала ошибки, приводившие к падениям Столбовой.

«Не было проблем, но все-таки это первый международный старт, начало. Мы приняли решение, что надо кататься на чемпионате Европы, хотя мы еще не в той кондиции, когда мы можем быть серьезными соперниками. Им не хватает соревновательной практики и тренировочного объема, поэтому ребята боролись и показали то, что они сейчас могут. С утра они сказали, что будут стараться и бороться — так и получилось», — сказала Мозер.

Вторыми в соревнованиях спортивных пар стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо (222,35), третьими — французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (220,02).