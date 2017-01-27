Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/28568219/
27 января 2017, 1:00 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Мозер: Фигуристка Тарасова выиграла золото ЧЕ в парах, выступая с травмой

ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская фигуристка Евгения Тарасова, ставшая в паре с Владимиром Морозовым чемпионкой Европы среди спортивных пар, выступала на соревнованиях с травмой. Об этом журналистам сообщила тренер пары Нина Мозер.

По словам Нины Мозер решение не делать российской паре четверной подкрут было принято в четверг утром. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Тарасова и Морозов заняли первое место на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар, который проходит в чешской Остраве.

Их итоговый результат — 227,58 балла.

«Решение не делать четверной подкрут было принято сегодня утром. Это не ставка на надежность, Женя каталась с травмой. В воскресенье мы делали снимок, мной было принято решение не рисковать, потому что больше недели мы не могли делать подкрутку», — сказала Мозер.

Мозер также рассказала, что российская пара Ксения Столбова и Федор Климов не смогла выступить на чемпионате в полную силу, так как спортсмены подошли к соревнованиям не в оптимальных кондициях. Пара Столбова/Климов заняла четвертое место на чемпионате Европы. И в короткой, и в произвольной программах пара допускала ошибки, приводившие к падениям Столбовой.

«Не было проблем, но все-таки это первый международный старт, начало. Мы приняли решение, что надо кататься на чемпионате Европы, хотя мы еще не в той кондиции, когда мы можем быть серьезными соперниками. Им не хватает соревновательной практики и тренировочного объема, поэтому ребята боролись и показали то, что они сейчас могут. С утра они сказали, что будут стараться и бороться — так и получилось», — сказала Мозер.

Вторыми в соревнованиях спортивных пар стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо (222,35), третьими — французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (220,02).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Коган: Судьи имели право пересмотреть результат фигуристов Каппеллини/Ланотте на ЧЕ

ОСТРАВА (Чехия), 27 янв — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Техническая бригада имела право пересмотреть результаты выступления итальянцев Анны Каппеллини и Луки Ланотте в коротком танце на чемпионате Европы по фигурному катанию, и оценка была снижена в соответствии с правилами, заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
Еще 7 новостей  Все новости
27 января

Мозер: фигуристка Тарасова выиграла золото ЧЕ в парах, выступая с травмой

Танцевальная пара Боброва/Соловьев стала лидером ЧЕ после пересмотра результатов

Агапитов: ФТАР отозвала иск в CAS на решение IWF, поскольку он был неактуален