Тарасова и Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы

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Второе место заняли выступающие за Германию Алёна Савченко и Бруно Массо, а замкнули тройку призёров французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.



Ещё один российский дуэт Ксения Столбова/Фёдор Климов стал четвёртым, а Наталья Забияко и Александр Энберт показали пятый результат.



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Острава, Чехия

Спортивные пары. Итоговое положение



1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 227,58.

2. Алёна Савченко/Бруно Массо (Германия) — 222,35.

3. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) — 220,02.

4. Ксения Столбова/Фёдор Климов (Россия) — 216,51.

5. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 200,75.