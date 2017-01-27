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27 января 2017, 0:32 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Тарасова и Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли соревнования спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве.

Российские фигуристы Евгения <span class=error>Тарасова</span> и Владимир Морозов выиграли соревнования спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в <span class=error>Остраве</span>. Увеличить
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Второе место заняли выступающие за Германию Алёна Савченко и Бруно Массо, а замкнули тройку призёров французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.

Ещё один российский дуэт Ксения Столбова/Фёдор Климов стал четвёртым, а Наталья Забияко и Александр Энберт показали пятый результат.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Острава, Чехия
Спортивные пары. Итоговое положение

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 227,58.
2. Алёна Савченко/Бруно Массо (Германия) — 222,35.
3. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) — 220,02.
4. Ксения Столбова/Фёдор Климов (Россия) — 216,51.
5. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 200,75.
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Фигуристы Забияко и Энберт считают свое выступление на ЧЕ шагом вперед

Фигуристы Забияко и Энберт считают свое выступление на ЧЕ шагом вперед

ОСТРАВА /Чехия/, 26 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Выступление на чемпионате Европы по фигурному катанию стало шагом вперед для российской пары Наталья Забияко/Александр Энберт. Такое мнение фигуристы высказали журналистам.
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