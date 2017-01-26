Каппеллини: Размер катка на ЧЕ в Остраве заставляет фигуристов осторожничать

Итальянцы Анна Каппеллини/Лука Ланотте лидируют по итогам короткой программы танцевальных пар.

«Каток в Остраве маловат, и мы вынуждены обращать на это внимание. Возможно, иначе мы бы могли показать нечто большее, но нам приходится быть осторожными, тем более мы катаемся в паре. Дело не в том, что мы ограничены в пространстве, а в том, что нам нужно держать в голове нечто лишнее», — отметила Каппеллини.

Произвольную программу спортсмены представят в субботу.