Боброва и Соловьев обошли фаворитов

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Пару, давно заработавшую себе статус «неприкасаемых» обошли не только чемпионы мира-2014 Анна Капеллини/Лука Ланотте, но и шестикратные чемпионы России Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Остравы.

Когда спортсмены согласно жребию выступают задолго до того, как на лед выйдет сильнейшая группа участников, из задача сводится прежде всего к тому, чтобы произвести впечатление. Синицина и Кацалапов произвели: короткий танец был исполнен залихватски и в то же время достаточно четко, чтобы понять: в этой третьей от конца группе россиянам совсем не место.

ПРОГРАММА НА АВТОМАТЕ.

Но потом появились оценки: дуэт получил непривычно низкие уровни за дорожки шагов и секцию блюза, плюс — штрафной балл за слишком позднее начало программы. Это настолько не стыковалось с визуальным впечатлением, что первый вопрос после проката захотелось адресовать не спортсменам, а их тренеру Елене Чайковской.

— У меня нет никаких вопросов к исполнению, — ответила она. — Ребята сделали все именно так, как были должны. Оценки, которые они получили — другая история. Не имеющая к прокату ровным счетом никакого отношения.

— Вы не согласны с оценками по всем трем позициям, в которых у пары были снижены уровни сложности?

— Да. Но все это прекрасно просчитывалось заранее, поэтому все мы были готовы к такому варианту.

— В чем именно проявляются такие вещи?

— Это я вам сказать не могу, но ситуация достаточно хорошо мне известна, чтобы понимать, что к чему.

— Это «лечится»?

— Конечно. Просто кататься нужно так, как Вика с Никитой только что прокатались. И судейские отношение к ним неизбежно начнет меняться. Если бы сейчас уровни сложности не были бы снижены, ребята получили бы более 70-ти баллов и оказались бы там, где были должны — в лидерах.

— Вы начали работать с Синициной и Кацалаповым не так давно, но в танцах уже сильно прослеживается ваша «рука». С чего вы начинали, чтобы добиться этого фирменного почерка?

— Я требую от своих спортсменов прежде всего абсолютной чистоты исполнения элементов и абсолютной музыкальной точности. Параллельных ног, хотя это сейчас почти полностью ушло из танцев, скорости, и конечно же танцевальности. Смотреть в танцах на постоянные махи, перебросы и так далее я уже просто не могу. Никита в плане перечисленных качеств — это громадный талант, Вику за последний сезон тоже сильно подтянули в этом отношении, пока она работала с Мариной Зуевой в США. Поэтому, собственно, я и согласилась взять эту пару без колебаний.

— Какую роль в этом играло то, что до вас спортсменов тренировала ваша бывшая ученица?

— Большую. Это, образно говоря, одна «рука».

Цитата Каждый новый тренер всегда старается переделать спортсмена «под себя» и теряет на этом достаточно много времени.

Здесь же изначально было понятно, что глобально ничего переделывать не придется. Сейчас главное — показать все то, что уже наработано.

— Никите раньше были свойственны ошибки психологического плана- в тех элементах, которые он абсолютно уверенно исполняет на тренировках. Каким образом вам удалось справиться с этой проблемой?

— Есть один потрясающий проверенный способ: вышел утром на тренировку — и делаешь те же твиззлы. Неважно, успел ты проснуться, или нет: вышел — и сделал. Задача тренера, собственно, заключается в том, чтобы спортсмен выполнял программу на автомате. У нас было не так много времени, однако удалось сделать достаточно большое количество повторений, чтобы стопроцентно быть уверенными в результате.

ЦЕНА ЕДИНСТВЕННОЙ ОШИБКИ.

В целом короткий танец оставил неоднозначное впечатление. Синицину и Кацалапова сначала уверенно обошли выступающие под руководствои Игоря Шпильбанда за Израиль Изабелла Тобиас/Илья Ткаченко, затем датчане Лоранс Фурнье-Бадри/Николай Соренсен, а затем под израильский дуэт угодили и бронзовые призеры чемпионата Европы-2015 Александра Степанова/Иван Букин.

А ведь всего год назад упомянутый российский дуэт занял на европейском первенстве пятое место, в то время как Соренсен с партнершей остался девятым, а Тобиас/Ткаченко показали десятый результат. Более того, в пользу россиян говорила и вся первая половина текущего сезона: на двух этапах «Гран-при» Тобиас и Ткаченко набирали за короткий танец по 63 с небольшим балла, а Степанова с Букиным начали сезон с отметки 68,12.

Во времена старой судейской системы и бесконечных судейских интриг подобный танцевальный сюжет расценили бы однозначно: Россия пожертвовала двумя более слабыми «единицами», чтобы максимально поднять третью — сильнейшую. В новых реалиях расклад отражал скорее то, насколько плотной становится конкуренция в первом десятке танцоров. И насколько может быть велика цена даже единственной, замеченной судьями ошибки.

Чемпионат Европы. Танцы. Короткий танец.

1. Капеллини/Ланотте (Италия) — 76,65.

2. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ — 76,18.

3. Пападакис/Сизерон (Франция) — 75,48….

6. СТЕПАНОВА/БУКИН — 68,17….

8. СИНИЦИНА/КАЦАЛАПОВ — 64,67.