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26 января 2017, 19:09 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигурист Соловьев считает, что их прокат с Бобровой на ЧЕ был эмоционально сдержанным

ОСТРАВА /Чехия/, 26 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Прокат российской танцевальной пары Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев в короткой программе на чемпионате Европы в Остраве был эмоционально сдержанным. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал Соловьев.

Боброва и Соловьев занимают второе место, их результат в короткой программе — 76,18 балла.

«Сегодня мне показалось, что наш прокат был не столько эмоциональным, сколько технически очень собранным. А хочется и того, и другого», — отметил Соловьев.

«Мы работаем не на оценки, мы работаем над своим лицом, чтобы оно понравилось всем судьям. Судей много, каждый придирается по-своему, у каждого свой взгляд на тот или иной элемент или программу в общем», — добавил Соловьев.

Лидируют итальянцы Анна Каппеллини/Лука Ланотте (76,65), третьими идут французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (75,48). «Сейчас итальянцы будут кататься на подъеме, французы будут стараться сосредоточиться на элементах, а нам просто нужно кататься так, как мы умеем и как не раз уже показывали. У нас за плечами много соревнований, и мы достаточно опытная пара, чтобы собраться. Главное для нас — подойти к соревнованиям на хорошем эмоциональном фоне, но при этом не переборщить с заводом и оставаться сосредоточенными на элементах», — подчеркнул Соловьев.

Произвольную программу спортсмены представят в субботу.
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