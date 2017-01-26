Фигуристы Степанова и Букин не почувствовали, что допустили ошибки во время проката на ЧЕ
ОСТРАВА /Чехия/, 26 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин не почувствовали своих ошибок в короткой программе танцевальный пар на чемпионате Европы в Остраве. Об этом спортсмены сказали журналистам после выступления.
Степанова и Букин получили оценку 68,17 балла.
«У нас такое первый раз в этом сезоне, что именно та часть, которая нуждается в шагах, стоит второго уровня. Все было в порядке,
«Мы особо не волновались. После чемпионата России здесь все
Ранее российская пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов получила оценку 64,67 балла. Программу завершат Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев.
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