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26 января 2017, 18:59 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристы Степанова и Букин не почувствовали, что допустили ошибки во время проката на ЧЕ

ОСТРАВА /Чехия/, 26 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин не почувствовали своих ошибок в короткой программе танцевальный пар на чемпионате Европы в Остраве. Об этом спортсмены сказали журналистам после выступления.

Степанова и Букин получили оценку 68,17 балла.

«У нас такое первый раз в этом сезоне, что именно та часть, которая нуждается в шагах, стоит второго уровня. Все было в порядке, каких-то ошибок мы не почувствовали. В принципе, мы довольны — мы не первая пара сейчас, результат для нас не значит безумно много, чтобы мы за него сильно переживать», — сказала Степанова.

«Мы особо не волновались. После чемпионата России здесь все по-другому, какого-то переживания не было. В принципе, наш российский старт для всех волнительный», — добавила Степанова, отметив, что она не почувствовала какого-то дополнительно давления на сборную России.

Ранее российская пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов получила оценку 64,67 балла. Программу завершат Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев.
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