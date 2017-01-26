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26 января 2017, 18:46 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Боброва и Соловьев занимают второе место после короткой программы в танцах на льду на ЧЕ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занимают второе место по итогам короткой программы в соревнованиях танцевальных пар на чемпионате Европы, который проходит в чешской Остраве. Их результат — 76,18 балла.

<em>МОСКВА 26 января. /ТАСС/. </em>Российские фигуристы Екатерина <span class=error>Боброва</span> и Дмитрий Соловьев занимают второе место по итогам короткой программы в соревнованиях танцевальных пар на чемпионате Европы который проходит в чешской <span class=error>Остраве</span>. Их результат — 7618 балла. Увеличить
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Лидируют итальянцы Анна Каппеллини/Лука Ланотте (76,65), третьими идут французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (75,48).

Другая российская пара Александра Степанова и Иван Букин занимает шестое место (68,17), Виктория Синицына и Никита Кацалапов — восьмое (64,67).

Произвольную программу спортсмены представят в субботу.
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Новости Фигурного катания

Каппеллини: Размер катка на ЧЕ в Остраве заставляет фигуристов осторожничать

Каппеллини: Размер катка на ЧЕ в Остраве заставляет фигуристов осторожничать

ОСТРАВА /Чехия/, 26 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Размер катка на арене в Остраве, где проходит чемпионат Европы по фигурному катанию, заставляет спортсменов осторожничать. Такое мнение журналистам высказала итальянка Анна Каппеллини.
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26 января

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