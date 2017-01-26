Боброва и Соловьев занимают второе место после короткой программы в танцах на льду на ЧЕ
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занимают второе место по итогам короткой программы в соревнованиях танцевальных пар на чемпионате Европы, который проходит в чешской Остраве. Их результат — 76,18 балла.
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Лидируют итальянцы Анна Каппеллини/Лука Ланотте (76,65), третьими идут французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (75,48).
Другая российская пара Александра Степанова и Иван Букин занимает шестое место (68,17), Виктория Синицына и Никита Кацалапов — восьмое (64,67).
Произвольную программу спортсмены представят в субботу.
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