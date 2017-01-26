Илья Авербух: Наши фигуристы поборются за медали в каждом виде программы

В первый день соревнований лидерство в женской одиночной программе захватила россиянка Евгения Медведева. Ее хореограф, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух рассказал АиФ.ру о шансах наших фигуристов во всех видах программы.

Женщины

На кого обратить внимание: Евгения Медведева

— Вчера Женя Медведева совершила очень сильный прокат в короткой программе и более, чем на четыре балла оторвалась от ближайшей преследовательницы. Мне это особенно приятно, потому что мы сотрудничаем с ней уже два года. Видно, что это очень одаренная и талантливая фигуристка и, надеюсь, она продолжит работать на таком же высочайшем уровне и в следующем, олимпийском сезоне. Еще перед началом чемпионата Европы Медведева считалась главным фаворитом и только подтвердила эти прогнозы своим выступлением в короткой программе. Напомню, что Женя за последние два года выигрывала во всех стартах, в которых принимала участие.

Хотя все мы понимаем, что главный старт этого сезона — чемпионат мира — еще впереди. На нем она выступит с той же самой программой, что и на чемпионате Европы: в фигурном катании спортсменки всегда выбирают одну программу и оттачивают ее весь год. Но уже сейчас, в январе прокат Жени заслужил не только высокие оценки судей, но и восторг трибун. Зрители в Остраве еще по ходу ее выступления встали со своих мест и начали аплодировать.

Мужчины

На кого обратить внимание: Максим Ковтун, Михаил Коляда

— Думаю, и Максим Ковтун, и Михаил Коляда имеют все шансы побороться за пьедестал почета. Правда, скорее всего, начиная со второго места. Все-таки главным фаворитом в мужском одиночном катании выглядит испанец Хавьер Фернандес. За последние два года он неизменно становился чемпионом не только Европы, но и мира. Хотя спорт — есть спорт, если Фернандес допустит ошибки у российских фигуристов появится реальный шанс на золотые медали. Надо понимать, что и Ковтун, и Коляда способны обыгрывать в Европе всех, кроме Фернандеса. На континентальном чемпионате нет такой конкуренции, как на чемпионате мира. Это касается всех видов программы, где традиционно сильны представители США, Канады, а в некоторых случаях и Японии. Даже сказал бы, что уровень финала Гран-при в фигурном катании выше, чем на чемпионате Европы.

Пары

На кого обратить внимание: Евгения Тарасова/Максим Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов

— Наверное, парное катание — это единственный вид программы на этом чемпионате Европы, в котором невозможно предсказать победителя. Здесь присутствует очень много факторов случайности и неожиданности. В этом сезоне во весь голос заявили о себе Евгения Тарасова и Максим Морозов, что подтверждается их лидерством после короткой программы. Но главное — прокат в произвольной. Другая пара Ксения Столбова/Федор Климов заслуживает отдельного внимания. Ксения совсем недавно оправилась от серьезной травмы и на чемпионате Европы она только возвращает себе былую форму. Однако и эта пара может выступить очень сильно в произвольной программе. Пока она идет четвертой.

Из соперников отметил бы неувядающую Алену Савченко, выступающую за Германию. Недавно она сменила партнера и вместо Робина Шолковы с ней теперь выступает Бруно Массо. Процесс притирки всегда болезненный и никогда не происходит просто так, по щелчку пальцев. Но Савченко — пятирехкратная чемпионка мира и ее опыт может помочь немецкой паре выиграть.

Танцы на льду

На кого обратить внимание: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев