Английское «трио бандуристов» в Остраве

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Тридцать семь лет тому назад англичанин Робин Казинс выиграл в американском Лейк-Плэсиде золотую медаль в мужском одиночном катании, а спустя месяц он проиграл мировое первенство и безо всякого сожаления расстался с любительским спортом, уйдя в мир профессиональных шоу. Три года спустя англичанин затеял свой бизнес, опосредованно связанный с фигурным катанием, снялся в нескольких фильмах, работал комментатором и судил телевизионный танцевальный проект. Словом, вел жизнь человека, который вообще не мыслит себя ни в каких долгоиграющих серьезных занятиях типа тренерской работы.

Какое отношение все это имеет к турниру спортивных пар? Самое прямое. Дело в том, что в Остраву Казинс приехал тренером. Привез на чемпионат английскую спортивную пару Зоя Джонс/Крис Бойаджи, не примечательную ничем, кроме того, что аккурат накануне европейского первенства партнерше исполнилось тридцать семь лет.

Нет, вы не ослышались. Родилась Зоя в том самом году, когда Казинс наконец покорил свой олимпийский подиум. До 2001-го Джонс одинаково успешно ухитрялась сочетать выступления в двух видах программы — одиночном и парном катании. Становилась чемпионкой Великобритании в женском одиночном разряде и в 2001-м выступила сначала на чемпионате Европы, где стала 17-й из 35-ти участниц, а затем на мировом первенстве, но там не прошла предварительный отбор в классификации.

В том же году англичанка решила завершить любительскую карьеру (на тот момент ей был 21 год), вышла замуж, родила троих детей и между делом даже успела пару раз выиграть ветеранский национальный чемпионат в своей возрастной категории.

За каким чертом ее снова понесло в любительский спорт в 2014-м остается только гадать, но в Остраве английское «трио бандуристов» в составе Казинса, не собиравшегося становиться тренером, Зои, не собиравшейся посвящать жизнь фигурному катанию, и партнера с образованием финансиста произвело фурор. И начисто затмило все разговоры о почти критическом для спорта возрасте пятикратной чемпионки мира Алены Савченко, продолжающей с экс-французом Бруно Массо свою личную погоню за не взятыми пока еще вершинами.

Своим выступлением в Остраве Савченко/Массо остались недовольны. Алена упала в середине дорожки шагов, споткнувшись на ровном месте и не то, чтобы испортив прекрасную по замыслу программу, но дав повод арбитрам прилично попридержать оценки.

Еще менее удачным получился прокат у Ксении Столбовой и Федора Климова: Ксения упала с выброса, на чем пара потеряла балл, второй балл штрафа был засчитан фигуристам за то, что они не уложились в хронометраж постановки.

Вот и получилось, что и ту, и другую пару обошли французы Ванесса Джеймс/Морган Сипре, а лидерами всего проката стали вице-чемпионы России Евгения Тарасова/Владимир Морозов, чья короткая программа при безошибочном исполнении — слишком яркое явление, чтобы всерьез сравнивать ее с другими прокатами.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Остравы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Острава. «Остравар-Арена». 25 января. Пары. Короткая программа.

1. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ — 80,82.

2. Джеймс/Сипре (Франция) — 74,18.

3. Савченко/Массо (Германия) — 73,76.

4. СТОЛБОВА/КЛИМОВ- 73,70. 5. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ — 72,38.