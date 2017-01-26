Английское «трио бандуристов» в Остраве
После исполнения коротких программ лидерами турнира спортивных пар с уверенным отрывом от остальных идут Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
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Видимо, что-то случилось...
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Тридцать семь лет тому назад англичанин Робин Казинс выиграл в американском
Какое отношение все это имеет к турниру спортивных пар? Самое прямое. Дело в том, что в Остраву Казинс приехал тренером. Привез на чемпионат английскую спортивную пару Зоя Джонс/Крис Бойаджи, не примечательную ничем, кроме того, что аккурат накануне европейского первенства партнерше исполнилось тридцать семь лет.
Нет, вы не ослышались. Родилась Зоя в том самом году, когда Казинс наконец покорил свой олимпийский подиум. До 2001-го Джонс одинаково успешно ухитрялась сочетать выступления в двух видах программы — одиночном и парном катании. Становилась чемпионкой Великобритании в женском одиночном разряде и в 2001-м выступила сначала на чемпионате Европы, где стала 17-й из 35-ти участниц, а затем на мировом первенстве, но там не прошла предварительный отбор в классификации.
В том же году англичанка решила завершить любительскую карьеру (на тот момент ей был 21 год), вышла замуж, родила троих детей и между делом даже успела пару раз выиграть ветеранский национальный чемпионат в своей возрастной категории.
За каким чертом ее снова понесло в любительский спорт в 2014-м остается только гадать, но в Остраве английское «трио бандуристов» в составе Казинса, не собиравшегося становиться тренером, Зои, не собиравшейся посвящать жизнь фигурному катанию, и партнера с образованием финансиста произвело фурор. И начисто затмило все разговоры о почти критическом для спорта возрасте пятикратной чемпионки мира Алены Савченко, продолжающей с
Своим выступлением в Остраве Савченко/Массо остались недовольны. Алена упала в середине дорожки шагов, споткнувшись на ровном месте и не то, чтобы испортив прекрасную по замыслу программу, но дав повод арбитрам прилично попридержать оценки.
Еще менее удачным получился прокат у Ксении Столбовой и Федора Климова: Ксения упала с выброса, на чем пара потеряла балл, второй балл штрафа был засчитан фигуристам за то, что они не уложились в хронометраж постановки.
Вот и получилось, что и ту, и другую пару обошли французы Ванесса Джеймс/Морган Сипре, а лидерами всего проката стали
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из Остравы.
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Острава. «Остравар-Арена». 25 января. Пары. Короткая программа.
1. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ — 80,82.
2. Джеймс/Сипре (Франция) — 74,18.
3. Савченко/Массо (Германия) — 73,76.
4. СТОЛБОВА/КЛИМОВ- 73,70. 5. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ — 72,38.
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