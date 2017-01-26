Фигурист Морозов считает, что их пара с Тарасовой поступательно движется по сезону
ОСТРАВА /Чехия/, 26 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Фигурист Владимир Морозов считает, что их пара с Евгенией Тарасовой поступательно движется по сезону. Такое мнение Морозов высказал в разговоре с журналистами.
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Тарасова и Морозов занимают первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар. Результат Тарасовой и Морозова — 80,82 балла. Второе место занимают французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (74,18), третье — немцы Алена Савченко и Бруно Массо (73,76).
«Нельзя выделить этап подготовки непосредственно к чемпионату Европы, у нас все получается поступательно. От старта к старту мы получали оценки все выше и выше, как за короткую, так и за произвольную программы. А подготовка к Остраве была хорошей и основательной, мы много катали», — отметил Морозов.
Морозов заявил, что пара не ставит цель в ближайшее время побить мировой рекорд. «Конкретно за мировым рекордом мы не гонимся», — подчеркнул Морозов.
«Будем делать свою работу — и придем к рекорду», — добавила Тарасова.
Произвольную программу спортсмены представят в четверг.
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