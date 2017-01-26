Фигурист Морозов считает, что их пара с Тарасовой поступательно движется по сезону

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Тарасова и Морозов занимают первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар. Результат Тарасовой и Морозова — 80,82 балла. Второе место занимают французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (74,18), третье — немцы Алена Савченко и Бруно Массо (73,76).

«Нельзя выделить этап подготовки непосредственно к чемпионату Европы, у нас все получается поступательно. От старта к старту мы получали оценки все выше и выше, как за короткую, так и за произвольную программы. А подготовка к Остраве была хорошей и основательной, мы много катали», — отметил Морозов.

Морозов заявил, что пара не ставит цель в ближайшее время побить мировой рекорд. «Конкретно за мировым рекордом мы не гонимся», — подчеркнул Морозов.

«Будем делать свою работу — и придем к рекорду», — добавила Тарасова.

Произвольную программу спортсмены представят в четверг.