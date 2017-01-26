Пара Тарасова и Морозов лидирует после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию

ОСТРАВА /Чехия/, 26 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Фигурист Владимир Морозов считает, что их пара с Евгенией Тарасовой поступательно движется по сезону. Такое мнение Морозов высказал в разговоре с журналистами.