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26 января 2017, 0:20 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Пара Тарасова и Морозов лидирует после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар, который проходит в чешской Остраве. Их результат — 80,82 балла.

Второе место занимают французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (74,18), третье — немцы Алена Савченко и Бруно Массо (73,76).

Россияне Ксения Столбова и Федор Климов набрали 73,70 балла и занимают четвертую строчку, еще одна российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт идет пятой (72,38).

Произвольную программу спортсмены представят в четверг. Чемпионат Европы проходит в чешской Остраве.
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Фигурист Морозов считает, что их пара с Тарасовой поступательно движется по сезону

ОСТРАВА /Чехия/, 26 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Фигурист Владимир Морозов считает, что их пара с Евгенией Тарасовой поступательно движется по сезону. Такое мнение Морозов высказал в разговоре с журналистами.
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