Фигурист Климов назвал недоразумением ошибки, допущенные в короткой программе ЧЕ

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После короткой программы дуэт занимает четвертое место.

«Выступили плохо. При любых обстоятельствах короткую нужно катать чисто, ошибки недопустимы, тем более такие серьезные, как падение. Считаю, что эти ошибки можно считать недоразумением — на тренировках у нас такого не было», — сказал Климов.