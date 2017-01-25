Фигуристы Елена Ильиных и Руслан Жиганшин не выступят на Универсиаде-2017

В декабре сообщалось, что Олимпийская чемпионка 2014 года Ильиных и Жиганшин включены в состав российской сборной на Универсиаду. Дуэт на соревнованиях заменит другая пара Мария Ставитская/Андрей Багин.

«Документы, поданные Еленой и Русланом, были отклонены оргкомитетом соревнований, так как не соответствовали критериям и требованиям к участникам студенческих игр», — говорится в сообщении.

«Поскольку соревнования по парному катанию на Универсиаде отменены, то в Алма-Ате не выступят российские пары Алиса Ефимова/Александр Коровин и Богдана Лукашевич/Александр Степанов», — также говорится в пресс-релизе.

Таким образом, в составе российской команды на Универсиаде выступят:

танцы: Софья Евдокимова/Егор Базин, Василиса Даванкова/Антон Шибнев, Мария Ставитская/Андрей Багин;.

женщины: Алена Леонова, Елена Радионова, Елизавета Туктамышева;.

мужчины: Андрей Лазукин, Артур Дмитриев, Антон Шулепов.