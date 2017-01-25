Фигуристы Елена Ильиных и Руслан Жиганшин не выступят на Универсиаде-2017
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Российская танцевальная пара фигуристов Елена Ильиных и Руслан Жиганшин не выступит на Универсиаде-2017 в Алма-Ате из-за несоответствия критериям соревнований, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
В декабре сообщалось, что Олимпийская чемпионка 2014 года Ильиных и Жиганшин включены в состав российской сборной на Универсиаду. Дуэт на соревнованиях заменит другая пара Мария Ставитская/Андрей Багин.
«Документы, поданные Еленой и Русланом, были отклонены оргкомитетом соревнований, так как не соответствовали критериям и требованиям к участникам студенческих игр», — говорится в сообщении.
«Поскольку соревнования по парному катанию на Универсиаде отменены, то в
Таким образом, в составе российской команды на Универсиаде выступят:
танцы: Софья Евдокимова/Егор Базин, Василиса Даванкова/Антон Шибнев, Мария Ставитская/Андрей Багин;.
женщины: Алена Леонова, Елена Радионова, Елизавета Туктамышева;.
мужчины: Андрей Лазукин, Артур Дмитриев, Антон Шулепов.
Зимняя Универсиада в
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