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25 января 2017, 20:38 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристы Елена Ильиных и Руслан Жиганшин не выступят на Универсиаде-2017

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Российская танцевальная пара фигуристов Елена Ильиных и Руслан Жиганшин не выступит на Универсиаде-2017 в Алма-Ате из-за несоответствия критериям соревнований, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В декабре сообщалось, что Олимпийская чемпионка 2014 года Ильиных и Жиганшин включены в состав российской сборной на Универсиаду. Дуэт на соревнованиях заменит другая пара Мария Ставитская/Андрей Багин.

«Документы, поданные Еленой и Русланом, были отклонены оргкомитетом соревнований, так как не соответствовали критериям и требованиям к участникам студенческих игр», — говорится в сообщении.

«Поскольку соревнования по парному катанию на Универсиаде отменены, то в Алма-Ате не выступят российские пары Алиса Ефимова/Александр Коровин и Богдана Лукашевич/Александр Степанов», — также говорится в пресс-релизе.

Таким образом, в составе российской команды на Универсиаде выступят:

танцы: Софья Евдокимова/Егор Базин, Василиса Даванкова/Антон Шибнев, Мария Ставитская/Андрей Багин;.

женщины: Алена Леонова, Елена Радионова, Елизавета Туктамышева;.

мужчины: Андрей Лазукин, Артур Дмитриев, Антон Шулепов.

Зимняя Универсиада в Алма-Ате пройдет с 28 января по 8 февраля 2017 года.
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